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Надя Дорофеева в стильном тренче прокатилась по Парижу на самокате (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 15:11
Надя Дорофеева в стильном тренче прокатилась по Парижу на самокате (фото)
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица вместе с мужем исследует французскую столицу

Надя Дорофеева ярко и интересно проводит эту весну - певица отпраздновала свой день рождения в Амстердаме, где вместе с любимым мужем Владимиром Дантесом устроила яркую фотосессию в городе и в полях тюльпанов, а сейчас звездная парочка наслаждается прогулками по Парижу. К слову, там они уже успели встретиться со знаменитыми друзьями  - Настей Каменских и Потапом, гимнасткой Лилией Подкопаевой, бизнесменом Игорем Дубинским и дизайнером Лерой Бородиной. Теперь же артистка показала, как они передвигаются по столице Франции.

Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена на фоне знаменитой Эйфелевой башни. При этом на певице стильный бежевый тренч, а рядом с ней стоят два самоката. Счастливая звезда посылает на камеру воздушный поцелуй.

"Paris, je t'aime ! Открываю тебя по-новому", - прокомментировала она публикацию.

Надя Дорофеева в стильном тренче прокатилась по Парижу на самокате (фото)

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы, отмечая, что Париж Наде очень идет.

  • "Здесь невозможно описать словами, насколько вы красивы"
  • "Париж и Ты это что-то невероятное"
  • "Ты невероятная!"
  • "Ты как всегда волшебна. Красотка, открывай все любимые города по новому"
  • "Вау, я тоже хотела бы прокатиться на самокате"
  • "Парижский прцелуй от Дорофежки"
  • "Париж... Кава, краусани, вежа... Цікавий транспорт біля вас"
  • "Красотка)))))"
  • "Кстати, кадр очень удачный, людей сзади особо нет!)"
  • "Две красотки на одном фото"
  • "Мадам"

Ранее Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами, позируя среди полей тюльпанов в Нидерландах.

Также мы писали о том, что недавно Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.

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