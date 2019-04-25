Надя Дорофеева в стильном тренче прокатилась по Парижу на самокате (фото)

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица вместе с мужем исследует французскую столицу

Надя Дорофеева ярко и интересно проводит эту весну - певица отпраздновала свой день рождения в Амстердаме, где вместе с любимым мужем Владимиром Дантесом устроила яркую фотосессию в городе и в полях тюльпанов, а сейчас звездная парочка наслаждается прогулками по Парижу. К слову, там они уже успели встретиться со знаменитыми друзьями - Настей Каменских и Потапом, гимнасткой Лилией Подкопаевой, бизнесменом Игорем Дубинским и дизайнером Лерой Бородиной. Теперь же артистка показала, как они передвигаются по столице Франции.

Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена на фоне знаменитой Эйфелевой башни. При этом на певице стильный бежевый тренч, а рядом с ней стоят два самоката. Счастливая звезда посылает на камеру воздушный поцелуй.

"Paris, je t'aime ! Открываю тебя по-новому", - прокомментировала она публикацию.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы, отмечая, что Париж Наде очень идет.

"Здесь невозможно описать словами, насколько вы красивы"

"Париж и Ты это что-то невероятное"

"Ты невероятная!"

"Ты как всегда волшебна. Красотка, открывай все любимые города по новому"

"Вау, я тоже хотела бы прокатиться на самокате"

"Парижский прцелуй от Дорофежки"

"Париж... Кава, краусани, вежа... Цікавий транспорт біля вас"

"Красотка)))))"

"Кстати, кадр очень удачный, людей сзади особо нет!)"

"Две красотки на одном фото"

"Мадам"

Ранее Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами, позируя среди полей тюльпанов в Нидерландах.

Также мы писали о том, что недавно Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.