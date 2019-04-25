Надя Дорофеева в стильном тренче прокатилась по Парижу на самокате (фото)

Певица вместе с мужем исследует французскую столицу
Надя Дорофеева ярко и интересно проводит эту весну - певица отпраздновала свой день рождения в Амстердаме, где вместе с любимым мужем Владимиром Дантесом устроила яркую фотосессию в городе и в полях тюльпанов, а сейчас звездная парочка наслаждается прогулками по Парижу. К слову, там они уже успели встретиться со знаменитыми друзьями - Настей Каменских и Потапом, гимнасткой Лилией Подкопаевой, бизнесменом Игорем Дубинским и дизайнером Лерой Бородиной. Теперь же артистка показала, как они передвигаются по столице Франции.
Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена на фоне знаменитой Эйфелевой башни. При этом на певице стильный бежевый тренч, а рядом с ней стоят два самоката. Счастливая звезда посылает на камеру воздушный поцелуй.
"Paris, je t'aime ! Открываю тебя по-новому", - прокомментировала она публикацию.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы, отмечая, что Париж Наде очень идет.
Ранее Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами, позируя среди полей тюльпанов в Нидерландах.
Также мы писали о том, что недавно Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.