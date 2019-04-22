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"Це кайф": щасливі Дорофєєва і Дантес показали романтику в Амстердамі

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 11:57
"Це кайф": щасливі Дорофєєва і Дантес показали романтику в Амстердамі
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Щаслива пара позувала на вулицях міста

Надя Дорофєєва не перестає радувати шанувальників серією романтичних фото з Нідерландів, адже дівчина любить подорожувати, а якщо для цього є особливий привід – тим більше. Так, 21 квітня співачка відсвяткувала день народження в Амстердамі. Поруч з нею був улюблений чоловік Володимир Дантес, який зворушив мережу ніжним зізнанням у коханні дружині. Також з привітаннями завітали й друзі артистки. Крім того, Надя і Вова не втрималися від стріт-стайл фотосету, віддавшись почуттям перед об'єктивом фотографа. Зірка поділилася в Instagram атмосферне чорно-білим фото з коханим, на яких вони насолоджуються моментом, про що говорить блаженство на їх обличчях.

Пара розташувалася біля води. Надя сперлася на Вову і, прикривши очі, розслабилася, відчуваючи підтримку і присутність надійного плеча і коханого чоловіка поруч. На ній – піджак у смужку оверсайз, джинси-"варенки" і майка білого кольору.

"Амстердам, ти кайф", - коротко підписала вражена міською атмосферою співачка, поставивши смайл у вигляді сердечка.

&quot;Це кайф&quot;: щасливі Дорофєєва і Дантес показали романтику в Амстердамі

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники тут же почали писати знаменитості привітання, а також захоплюватися романтичним знімком і відносинами зіркової сім'ї.

"З днем народження! Ти сама красива і сама кльова!", "Ви гарна пара!", "Надя, ти просто супер, ти просто клас", "Ви просто космос", "Дуже крутий знімок виходить в такому кольорі", "Ти найкрасивіша і краща, ви найкрасивіша пара", "Дуже красива пара", - писали шанувальники.

У сторіз Надя поділилася ще парочкою знімків в чорно-білому виконанні, на яких зображена сама і в компанії чоловіка. Також вона залишила підпис: "Це був прекрасний день народження! Дякую!"

&quot;Це кайф&quot;: щасливі Дорофєєва і Дантес показали романтику в Амстердамі

&quot;Це кайф&quot;: щасливі Дорофєєва і Дантес показали романтику в Амстердамі

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва повеселилася на секретній вечірці у Києві в оригінальному образі.

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