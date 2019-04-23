Оце так зустріч! Подкопаєва показала фото з Парижа з Каменських, Потапом, Дорофєєвою та Дантесом

Фото: Лілія Подкопаєва з Ігорем Дубинським (instagram.com/podkopayeva_official)

Вагітна спортсменка розповіла про дивовижну зустріч в столиці Франції

Іноді в житті трапляються вражаючі збіги. Так, відразу кілька українських знаменитостей знаходяться в Парижі - і треба ж було такому статися, що всі вони там зустрілися! Спільним фото поділилася на своїй сторінці в Instagram знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва, яка відпочиває у місті романтиків і закоханих разом зі своїм коханим, бізнесменом Ігорем Дубинським. До речі, вона зараз вагітна другою дитиною.

В Парижі олімпійська чемпіонка перетнулася з безліччю зоряних друзів - так, на фото зображені Настя Каменських і Потап, причому співачка зворушливо притиснулася до продюсера. Крім того, з ними були подружня пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, які незадовго до цього радували шанувальників яскравими фото з Амстердама, де учасниця групи "Время и Стекло" відсвяткувала свій день народження. У кадрі також позує дизайнер Лера Бородіна, і сама Подкопаєва з нареченим.

Фото: українські знаменитості зустрілися в Парижі (instagram.com/podkopayeva_official)

"Ось це так! Оце так зустріч! Від несподіванки емоції зашкалюють! Один шанс на мільйон. Зустрітися в Парижі. Із серії неможливе - можливо", - прокоментувала Лілія, натякаючи на те, що зустріч була випадковою.

Підписники гімнастки здивувалися подібній історії та зазначили, що це просто магія якась.

До речі, раніше уважні фани вже помітили, що Настя Каменських і Потап разом знаходяться в Парижі і навіть живуть в одному готелі. Це викликало нову хвилю обговорення їх відносин - у мережі вже давно ходять чутки, що співачка і продюсер є парою. Однак самі вони ніяк не коментують своє особисте життя, так що достовірно нічого не відомо і залишається лише чекати, поки артисти вирішать відкрити завісу таємниці.

Нагадаємо, вагітна Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим в Парижі. Спортсменка вже виховує прийомного сина Вадима, а також доньку Кароліну, яку народила у шлюбі з Тимофієм Нагорним.

Зазначимо, що Дорофєєвій та Дантесу довелося боротися за місце в електричці по дорозі в Париж.