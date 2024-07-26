Названы самые лучшие и худшие черты каждого знака Зодиака. Тельцы - упрямые, а Девы - мудрые

Несомненно, каждый астрологический символ имеет как хорошие, сильные стороны, так и менее положительные.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India рассказывает об особенностях характеров всех знаков Зодиака.

Овен

Плюсы: смелые и решительные; обладают непревзойденными лидерскими качествами; знают, как преодолевать препятствия.

Минусы: нетерпеливые; капризные; легко злятся по пустякам; импульсивный характер делает их слабыми при принятии решений.

Телец

Плюсы: надежные и терпеливые; имеют отличное чувство прекрасного и верности; хорошие друзья.

Минусы: упрямые, являются собственниками; бескомпромиссны в своих решениях.

Близнецы

Плюсы: адаптивные и разумные; обладают хорошими коммуникативными навыками.

Минусы: нервничают и не могут быть последовательными в работе; нерешительный характер делает их теми людьми, которые долго принимают решения.

Рак

Плюсы: интуитивные и отзывчивые; отличаются чрезмерной заботой о других.

Минусы: капризные и пессимистические; иногда неуверены в своем партнере, что становится проблемой в отношениях.

Какие самые лучшие качества имеет каждый знак Зодиака (Фото: unsplash.com)

Лев

Плюсы: уверенность и харизма; имеют отличные лидерские качества и умеют быть душой компании.

Минусы: высокомерные, немного упрямые, не желающие менять решения независимо от обстоятельств; эгоцентричные; любят жить в собственном мире.

Дева

Плюсы: мудрость и внимание к деталям; практический характер, который помогает им быстро решать проблемы.

Минусы: застенчивость, которая делает этот знак интровертами; они чрезмерно переживают, и это приводит к депрессии и тревоге.

Весы

Плюсы: дипломатичные; обладают сильным умом, хорошей способностью разрешать конфликты и гармонично строить отношения.

Минусы: нерешительность и избегание конфронтации, когда дело доходит до борьбы за чувства; долго могут держать обиду.

Скорпион

Плюсы: страсть и изобретательность, а также решительность и эмоциональная стойкость.

Минусы: слишком таинственны, потому трудно бывает раскрыть их полностью; слишком ревнивы, и поэтому могут потерять близких друзей.

Стрелец

Плюсы: азарт к жизни и оптимизм; склонность искать новые впечатления.

Минусы: очень нетерпеливы; могут давать обещания и не выполнять их.

Какие наихудшие черты имеет каждый знак Зодиака (Фото: unsplash.com)

Козерог

Плюсы: дисциплина и ответственность; они амбициозны и достигают своих целей; привыкли к стабильности в жизни.

Минусы: тяжело прощают; от них можно ждать самого плохого.

Водолей

Плюсы: независимость и сострадательность ко всему живому; они способны к прогрессивным переменам.

Минусы: слишком эмоциональны и привыкли доминировать; страдают из-за пылкого темперамента.

Рыбы

Плюсы: сочувствие и артистизм, что означает, что этот знак является креативным и глубоко чувствует искусство в любых его проявлениях.

Минусы: они часто испытывают страх; склонны к слишком глубокому доверию; стремятся уйти от реальности.