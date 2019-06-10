"Моє сонце, моє щастя": Ані Лорак зворушливо привітала дочку з днем народження

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Дівчинці Софії виповнилося 8 років

9 червня у родині Ані Лорак відбулася важлива подія - її дочці Софії виповнилося 8 років. Звичайно ж, зіркова мама влаштувала малятку пишне святкування дня народження. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравим знімком.

У свій день народження Соня блищала в пишному "принцессиному" червоному платті і чорних балетках, Кароліна ж вибрала облягаючу сукню бежевого кольору. На ніжному фото артистка мило обіймає дочку за плечі, вони обидві світяться від щастя і задоволено посміхаються.

Мама з донькою відображені на тлі бутафорського корабля, який пофарбований у синій, білий і червоний кольори. Зазначимо, що у такій послідовності ці кольори складають прапор колишньої республіки Югославія, однак навряд чи Ані хотіла зобразити саме це. На "кораблі" можна побачити повітряні кульки, квіти, тістечка і різні фігурки.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

"З Днем Народження, моя Люба Донечка. Моє Сонце! Моє Щастя! Це мій найулюбленіший день в році! День Твого Народження! Люблю Тебе!" - зворушливо підписала Лорак.

Зіркові колеги артистки і прості підписники поспішили приєднатися до привітань і залишили для Соні багато теплих слів і побажань.

"Здоров'я і щастя малятку", - написала Світлана Лобода.

"З Днем Народження Софійки. Головне, щоб вона була здорова, а все інше прийде само собою! Не сумніваюся, що вона буде успішною і щасливою! Про цю дівчинку ще почує весь світ! Бережи Господь вашу сім'ю"

"З днем народження!!! Маленька Diva"

"Вітаю Вас! Нехай Софійка росте розумною дівчинкою"

"З Днем Народження, принцесу Софію!! Найкращу доню, розумницю, красуню. Кароліна, але ж це і Ваше свято теж, тому я привітаю Вас, що саме в цей сонячний літній день на світ з'явилося Ваше чудо!"

"Яка вона вже велика. Здоров'я, щастя, любові Вам"

"Найкрасивіші. З Днем народження! Щастя і любові"

"Які красуні! Нехай цей день буде найкращим!"

"З днем народження маля, як невблаганно мчить час, Нехай буде здоровою і такий же красивенькой!!!"

"З Днем народження Сонечку! Маля. Не віриться,що вже 8 років... Здоров'я їй і виконання всіх бажань! Вам добре провести час"

"З днем народження принцесу"

"З днем народження, крихітко!!! Рости здоровою і успіхів тобі в житті! Ніколи не сумуй і не сумуй,бо у тебе є сама прекрасна мама в світі, яка в будь-яку хвилину готова допомогти!!! Люблю!"

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Тато дівчинки, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, також привітав її в історіях свого аккаунта, опублікувавши миле фото.

Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу (instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, Ані Лорак несподівано вирішила звільнити членів своєї команди - концертного директора, PR-менеджера, адміністратора.

Раніше Ані Лорак з донькою і Сергій Лазарєв разом прийшли на здобуття щорічної премії MuzTV в Москві, чим знову підігріли чутки про свій роман.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.