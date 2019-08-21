ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Мамині гени": Оля Полякова похвалилася артистичністю молодшої доньки (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.08.2019 - 09:46
"Мамині гени": Оля Полякова похвалилася артистичністю молодшої доньки (відео)
Оля Полякова (фото: прес-служба СТБ)

Шанувальники відзначили, що Аліса росте справжньою артисткою

Відома українська співачка Оля Полякова - щаслива мама двох доньок. Старша, 14-річна Маша зовні дуже схожа на маму, до того ж вже веде власний блог і активно спілкується з підписниками, а ось семирічну Алісу прихильники бачать не так вже часто. Однак іноді артистка все ж радує фанатів новинами з життя дівчинки.

Так, Оля опублікувала в Instagram веселе відео з молодшою донею, на якій та демонструє свої артистичні здібності. В кадрі грає пісня Вітні Х'юстон "I will always love you', а Аліса зображує, ніби співає її, широко відкриваючи рот і відмінно відіграючи емоції. Дівчинка одягнена в домашній одяг, а за нею можна розгледіти ванну.

"Ранкова распевка, для Вас мої Королеви)))) #молодавовчиця", - з гумором прокоментувала Полякова.

Відео: молодша дочка Олі Полякової Аліса (instagram.com/polyakovamusic)

Підписникии не змогли пройти повз і почали активно коментувати смішне відео. Багато відзначили, що Аліса росте справжньою артисткою і цим явно пішла в маму.

  • Це дуже смішно. Вона всю енергію пісні Хюстон спробувала виразити мімікою. Артистична дівчинка
  • Хоч і старша -зовнішньо ваша копія, але своєю харизмою ви явно нагородили молодшу
  • Дівчинка-позитив) Просто шикарна
  • Оля бережись ))) з'явилася конкурентка!)
  • Це дівчинка актриса у неї є потенціал у Шоубізі. Мамині гени і цим все сказано
  • Молодець! Сміливо! Пішли нафіг ,кому не подобається... Розвинена, безкомплексная дівчинка!
  • Очаровашка! Вся в Матір! Гени пальцем не задавишь!!!!
  • Боже, яка вона гарна і позитивна
  • Талант. Безумовно, харизма мамина)

&quot;Мамині гени&quot;: Оля Полякова похвалилася артистичністю молодшої доньки (відео)Скріншот комментариеа (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, старша донька Олі Полякової Маша влаштувала з мамою "битву" купальників. Шанувальники похвалили фігуру дівчинки і відзначили, що вона дуже схожа на зіркову маму.

Раніше співачка Оля Полякова показала зоряне тренування зі своїми доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться досить багато.

"Красивий животик": дочка Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників "Красуня": дочка Олі Полякової в короткому топі вразила спортивною формою
Новини України Оля Поляковадочь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся