Спортивна сімейка: Оля Полякова показала посилене тренування з доньками

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка і її стршая донька виконували вправи під чуйним керівництвом тренера

Оля Полякова не приховує – щоб бути власницею ідеальних форм вона активно займається спортом і стежить за собою. Старша дочка співачки, 14-річна Маша, яка неймовірно схожа на маму зовні, намагається не відставати від "суперблондинки", тим більше що дівчинка має намір пов'язати своє життя з шоу-бізнесом і вже виходить на подіум. Так, вона провела частину літніх канікул в модельному таборі (спочатку – в Греції, потім – в Україні), де правильно харчувалася, слухала лекції, проходила навчання і займалася спортом під чуйним керівництвом професіоналів. Повернувшись додому, Маша із зірковою мамою вирішила продовжити тренування, щоб підтримувати себе у формі.

У сторіз Оля опублікувала цілу серію відео, на яких разом з Машею робить вправи разом з тренером, голос якого чутно за кадром. Мама з донькою займалися біля свого заміського будинку прямо на природі.

Програма у Олі і Маші була насичена: ходьба з випадами, вправа "крабик", зворотні віджимання від лави, робота з гантелями, присідання і т. д.

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Також артистка показала цікаву вправу "з навантаженням". Молодша дочка "королеви ночі" Аліса вирішила пограти з мамою і перервати її заняття, але зірка знайшла вихід з положення.

"Лайфхак для матусь: коли дитина пристає і не дає вам займатися, ви можете займатися з додатковою вагою. Це вам не шухри-мухри – 25 кілограм", - прокоментувала Оля. "Я важу 20 кг!" - поправила маму дівчинка.

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що Оля Полякова показала, як проводить час у відпустці. Співачка вирішила сходити в лазню, а потім зануритися в озеро.

Раніше Оля Полякова спокусила пікантним фото в оригінальному купальнику, що оголив плоский животик співачки.