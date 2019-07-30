ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спортивна сімейка: Оля Полякова показала посилене тренування з доньками

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.07.2019 - 17:34
Спортивна сімейка: Оля Полякова показала посилене тренування з доньками
Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка і її стршая донька виконували вправи під чуйним керівництвом тренера

Оля Полякова не приховує – щоб бути власницею ідеальних форм вона активно займається спортом і стежить за собою. Старша дочка співачки, 14-річна Маша, яка неймовірно схожа на маму зовні, намагається не відставати від "суперблондинки", тим більше що дівчинка має намір пов'язати своє життя з шоу-бізнесом і вже виходить на подіум. Так, вона провела частину літніх канікул в модельному таборі (спочатку – в Греції, потім – в Україні), де правильно харчувалася, слухала лекції, проходила навчання і займалася спортом під чуйним керівництвом професіоналів. Повернувшись додому, Маша із зірковою мамою вирішила продовжити тренування, щоб підтримувати себе у формі.

У сторіз Оля опублікувала цілу серію відео, на яких разом з Машею робить вправи разом з тренером, голос якого чутно за кадром. Мама з донькою займалися біля свого заміського будинку прямо на природі.

Програма у Олі і Маші була насичена: ходьба з випадами, вправа "крабик", зворотні віджимання від лави, робота з гантелями, присідання і т. д.

 

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Також артистка показала цікаву вправу "з навантаженням". Молодша дочка "королеви ночі" Аліса вирішила пограти з мамою і перервати її заняття, але зірка знайшла вихід з положення.

"Лайфхак для матусь: коли дитина пристає і не дає вам займатися, ви можете займатися з додатковою вагою. Це вам не шухри-мухри – 25 кілограм", - прокоментувала Оля. "Я важу 20 кг!" - поправила маму дівчинка.

Спортивна сімейка: Оля Полякова показала посилене тренування з доньками

Спортивна сімейка: Оля Полякова показала посилене тренування з доньками

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що Оля Полякова показала, як проводить час у відпустці. Співачка вирішила сходити в лазню, а потім зануритися в озеро.

Раніше Оля Полякова спокусила пікантним фото в оригінальному купальнику, що оголив плоский животик співачки.

"Циркова артистка": Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки "Русалонька": дочка Олі Полякової зачарувала мережу фото в купальнику
Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся