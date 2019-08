"Мамины гены": Оля Полякова похвасталась артистичностью младшей дочери (видео)

Оля Полякова (фото: пресс-служба СТБ)

Поклонники отметили, что Алиса растет настоящей артисткой

Известная украинская певица Оля Полякова - счастливая мама двух дочерей. Старшая, 14-летняя Маша внешне очень похожа на маму, к тому же уже ведет собственный блог и активно общается с подписчиками, а вот семилетнюю Алису поклонники видят не так уж часто. Однако иногда артистка все же балует фанатов новостями из жизни девочки.

Так, Оля опубликовала в Instagram забавное видео с младшей дочуркой, на которой та демонстрирует свои артистические способности. В кадре играет песня Уитни Хьюстон "I will always love you', а Алиса изображает, будто поет ее, широко открывая рот и отлично отыгрывая эмоции. Девочка одета в домашнюю одежду, а за ней можно разглядеть ванну.

"Утренняя распевка, для Вас мои Королевы)))) #молодавовчиця", - с юмором прокомментировала Полякова.

Видео: младшая дочь Оли Поляковой Алиса (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики не смогли пройти мимо и принялись активно комментировать смешное видео. Многие отметили, что Алиса растет настоящей артисткой и этим явно пошла в маму.

Это очень смешно. Она всю энергию песни Хюстон попыталась выразить мимикой. Артистичная девочка

Хоть и старшая -внешне ваша копия, но своей харизмой вы явно наградили младшую

Девочка-позитив) Просто шикарная

Оля берегись ))) конкурентка появилась!)

Это девочка актриса у нее есть потенциал в ШоуБизе. Мамины гены и этим все сказано

Молодец! Смело! Пошли нафиг ,кому не нравится... Развитая, безкомплексная девочка!

Очаровашка! Вся в Мать! Гены пальцем не задавишь!!!!

Боже какая она хорошая и позитивная

Талант. Определенно, харизма мамина)

