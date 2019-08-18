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"Красуня": дочка Олі Полякової в короткому топі вразила спортивною формою

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.08.2019 - 12:33
"Красуня": дочка Олі Полякової в короткому топі вразила спортивною формою
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дочка співачки Полякової активно веде свій блог і вже має більше ста тисяч підписників

Маша Полякової, старша дочка Олі Полякової останнім часом веде активне життя блогера, дівчина розповідає своїм підписникам у всіх подробицях про те, чим вона займається і ділиться численними фото. А ще дівчина закликає вести здоровий спосіб життя і займатися спортом, чому і сама досить багато часу присвячує.
Нещодавно Маша запропонувала своїм фанам поговорити про модні течії й стилі під фото, на якому сама була одягнена в спортивний лук. Для знімка Маша обрала чорні велосипедки і короткий чорний топ, на плечі вона накинула білу сорочку з короткими рукавами, а також доповнила образ браслетом з підвісками.

&quot;Красуня&quot;: дочка Олі Полякової в короткому топі вразила спортивною формоюФото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)


"Зараз модно багато різних стилів , який ваш улюблений"? - запитала у своїх підписників Маша.

Шанувальники дівчини зазначили, що вона перебуває у відмінній фізичній формі і розповіли про свої уподобання в одязі:

  • Машуль, зараз люди носять той стиль, який дозволяють їм їхні доходи! В основному це "ринок-стайл" або "конфіскат-стайл"!)
  • Бомжстайл
  • Я люблю стиль: що зручно
  • Фігура
  • Маша, ти дуже красива
  • Той, в якому мені зручно
  • ТОЙ В ЯКОМУ ЗРУЧНО І КОМФОРТНО!!!
  • Бомжик стайл, гопостайл
  • Ти така красива
  • Люблю поєднувати стилі
  • Красуня
  • О*игенна

До речі, Маша Полякова періодично інтригує підписників відвертими образами. Дівчина в купальнику вразила уяву фанатів, які відзначили, що в такому образі вона навіть перевершила свою маму.

Варто відзначити, що фігурою Маша пішла в свою знамениту мати, однак генетика не всесильна і, щоб виглядати підтягнутою і стрункою дівчині доводиться багато працювати. Співачка Оля Полякова поділилася відео спільного тренування з дочками, на якому видно скільки зусиль доводиться докладати дівчатам для досягнення результату.

Ще одине вбрання від Маші Полякової викликало фурор в мережі. Дівчина позувала в ультратрендовому образі всім на заздрість.

"Русалонька": дочка Олі Полякової зачарувала мережу фото в купальнику "Ніжно і злегка еротично": дочка Полякової вразила чуттєвими фото
Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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