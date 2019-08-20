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"Красивий животик": дочка Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 09:44
"Красивий животик": дочка Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дочка знаменитої української співачки вже наступає мамі на п'яти, вважають прихильники

Маша Полякова, дочка знаменитої української співачки Олі Полякової, не перший раз вже відправляється в подорож без мами. Цього літа дівчина вже відвідала табір моделей в Греції, де працювала над своєю фігурою з тренером, вчилася дефіле і фотопозуванню.

В цей раз Маша пішла ще далі, вона полетіла в США і вже поділилася своїми враженнями від поїздки з підписниками.


Маша опублікувала відео-звіт про перші дні в Америці, в якому розповіла про місця, де їй довелося побувати, це були і шикарні каліфорнійські пляжі, парк розваг, і навіть величезна барахолка.

Відео: (instagram.com/mashapolyakova)

А ще Маша опублікувала колаж зі свого фото і мами, на яких вони обидві в чорних купальниках спокусливо позували на камеру. І зізналася, що дуже сумує за близькою людиною, але уважно стежить за публікаціями своєї мами.

&quot;Красивий животик&quot;: дочка Полякової влаштувала з мамою &quot;битву&quot; купальниківФото: Оля Полякова і Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Як проходить ваше літо? Особисто я зараз в Америці і скучаю за мамою, але я рада, що в наш час ти можеш стежити за людиною в соц мережах", - написала під "гарячим" фото Маша.

Підписники жваво відреагували на фото Полякових в купальниках і визнали, що Маша дуже схожа на маму, крім того вона вже володарка карколомної фігури.

  • Дуже схожі. Як 2 краплі води
  • Красуні. Ви просто Шикарні
  • Машуня, не нудьгуй!!! У тебе сама прекрасний вік, коли попереду багато цікавого і незвіданого!!! Радій кожному дню, хорошим людям, а з мамою скоро увидешся і з сестрою. Чим займаєшся в Америці?
  • Купальничек тобі теж йде
  • Я б теж в Америці за мамою поскучала... А взагалі, це добре, що у тебе така мама, що дає там за нею сумувати
  • Так схожа на свою маму)Прям копія
  • Чікі
  • Дуже класна))) Ви схожі) Дві красуні
  • Всі такі дівчата з прізвищем Полякова красиві...?
  • Капець, ти на маму схожа, це дуууже круто
  • Матусіна красуня!
  • Ти сама класна
  • Гарна
  • красивий животик

До речі, зовсім недвно шанувальники дівчини визнали, що Маша виглядає навіть крутіше власної зіркової мами в ефектному купальнику. Стільки компліментів дочка Полякової ще не отримувала.

Варто відзначити, що фігуру Маші Полякової можна розглянути детально в її Instagram. Дівчина часто публікує у своєму блозі фото в купальниках і спортивних образах, які підкреслюють форми дівчини. Нещодавно вона показала фото в короткому спортивному топі.

А ще, співачка Оля Полякова показала зоряне тренування з доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться багато.

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Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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