"Красивий животик": дочка Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дочка знаменитої української співачки вже наступає мамі на п'яти, вважають прихильники

Маша Полякова, дочка знаменитої української співачки Олі Полякової, не перший раз вже відправляється в подорож без мами. Цього літа дівчина вже відвідала табір моделей в Греції, де працювала над своєю фігурою з тренером, вчилася дефіле і фотопозуванню.

В цей раз Маша пішла ще далі, вона полетіла в США і вже поділилася своїми враженнями від поїздки з підписниками.



Маша опублікувала відео-звіт про перші дні в Америці, в якому розповіла про місця, де їй довелося побувати, це були і шикарні каліфорнійські пляжі, парк розваг, і навіть величезна барахолка.

Відео: (instagram.com/mashapolyakova)

А ще Маша опублікувала колаж зі свого фото і мами, на яких вони обидві в чорних купальниках спокусливо позували на камеру. І зізналася, що дуже сумує за близькою людиною, але уважно стежить за публікаціями своєї мами.

Фото: Оля Полякова і Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Як проходить ваше літо? Особисто я зараз в Америці і скучаю за мамою, але я рада, що в наш час ти можеш стежити за людиною в соц мережах", - написала під "гарячим" фото Маша.

Підписники жваво відреагували на фото Полякових в купальниках і визнали, що Маша дуже схожа на маму, крім того вона вже володарка карколомної фігури.

Дуже схожі. Як 2 краплі води

Красуні. Ви просто Шикарні

Машуня, не нудьгуй!!! У тебе сама прекрасний вік, коли попереду багато цікавого і незвіданого!!! Радій кожному дню, хорошим людям, а з мамою скоро увидешся і з сестрою. Чим займаєшся в Америці?

Купальничек тобі теж йде

Я б теж в Америці за мамою поскучала... А взагалі, це добре, що у тебе така мама, що дає там за нею сумувати

Так схожа на свою маму)Прям копія

Чікі

Дуже класна))) Ви схожі) Дві красуні

Всі такі дівчата з прізвищем Полякова красиві...?

Капець, ти на маму схожа, це дуууже круто

Матусіна красуня!

Ти сама класна

Гарна

красивий животик

До речі, зовсім недвно шанувальники дівчини визнали, що Маша виглядає навіть крутіше власної зіркової мами в ефектному купальнику. Стільки компліментів дочка Полякової ще не отримувала.

Варто відзначити, що фігуру Маші Полякової можна розглянути детально в її Instagram. Дівчина часто публікує у своєму блозі фото в купальниках і спортивних образах, які підкреслюють форми дівчини. Нещодавно вона показала фото в короткому спортивному топі.

А ще, співачка Оля Полякова показала зоряне тренування з доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться багато.