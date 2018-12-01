М1 Music Awards 2018: чудова Ірина Білик вийшла на червону доріжку з чоловіком і сином (фото)

Колаж (РБК-Україна)

Всі члени зоряного сімейства були в строгих чоловічих костюмах

На червоній доріжці музичного нагородження "M1 Music Awards 2018" найкращі представники українського шоу-бізнесу намагалися здивувати публіку і представників преси хто як міг. Деякі з'являлися на почесною доріжці в чудернацьких, епатажних нарядах, деякі демонстрували ідеально підібрані стильні образи, а ось популярна співачка Ірина Білик змогла залишити приємне враження по-своєму – вона вийшла в світ разом зі своїм чоловіком і маленьким сином.

Фото: Ірини Білик зі своєю родиною (РБК, Віталій Носач)

Так, в кадрі зірка була відображена разом з чоловіком Асланом Ахмадовим та маленьким синочком Табризом. Зоряне сімейство, включаючи Ірину, позувало перед камерами фотографів в однакових чоловічих костюмах. Костюм Білик доповнила чорно-білою монохромного футболкою з геометричним принтом, Аслан під піджак одягнув чорний светр-гольф, ну, а маленький джентльмен Табриз постав в елегантному костюмі-трійці з білою сорочкою і краваткою. Фемілі лук вийшов дуже гармонійним.

Фото: Ірини Білик зі своєю родиною (РБК, Віталій Носач)

Ранiше ми публікували фото Каменських, Дорофєєвої, Джамали та інших зірок з червоної доріжки M1 Music Awards 2018.

До речі, Дорофєєва в короткій сукні справила фурор на червоній доріжці "М1 Music Awards 2018".

Нагадаємо, Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Відео: РБК-Україна