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Дорофеева в коротком платье произвела фурор на красной дорожке "М1 Music Awards 2018"

Lite » Звезды 01.12.2018 - 17:55
Дорофеева в коротком платье произвела фурор на красной дорожке "М1 Music Awards 2018"
Коллаж (РБК-Украина)

Дорофеева появилась на мероприятии в компании Позитива. Его наряд удивил не меньше

В продолжении новости об открытии красной дорожки на главной музыкальной церемонии награждения в Киеве "M1 Music Awards 2018" – недавно перед камерами фотографов позировали участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее коллега Позитив.

 
 

Фото: Надя Дорофеева и Позитив (РБК, Виталий Носач)

Участница музыкального коллектива появилась на публике в изящном блестящем мини-платье серебряного цвета, поверх которого она надела прозрачный атласный кардиган. Стильный лук певицы дополняли длинные серебряные серьги и желтый маникюр, который подчеркивал всю композицию.

В обнимку с Дорофеевой был Позитив. Его наряд отличается нетрадиционным минимализмом – длинный однотонный плащ белого цвета в сочетании со спортивными штанами с лампасами. Под ним виден силуэт черного пуловера или черной футболки. Его образ дополняют большие солнцезащитные очки с желтым оттенком и аккуратная прическа.

Не известно - было так задумано изначально или нет, но наряды участников группы "Время и Стекло" прекрасно гармонируют между собой.

Дорофеева в коротком платье произвела фурор на красной дорожке &quot;М1 Music Awards 2018&quot;

Фото: Надя Дорофеева и Позитив (РБК, Виталий Носач)

Ранее мы писали, что в прошлом году впервые на сцене М1 Music Awards появился популярный сердцеед Dan Balan, а также исполнители суперхита Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Напомним, совсем недавно музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" опубликовал новый рейтинг по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк" и на первое место уверенно вышла украинская группа KAZKA с синглом "Плакала".  

Кстати, фото Дорофеевой вызвало скандал в сети.

Ранее мы писали, что Дорофеева засветилась в откровенном наряде в компании мужа.

Видео: (video.rbc.ua)

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и СтеклоПозитив
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