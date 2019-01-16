Леся Нікітюк показала себе в ліфчику разом з подругою

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала, в якому одязі вона воліє робити ранкову зарядку

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила в Відень в компанії співачки Тетяни Решетняк (Tayanna), показала спільну ранкову зарядку, яку вони разом з артисткою робили в номері готелю. Відео шоувумен поділилася в Instagram-"історіях".

Дівчата лежать на підлозі, піднявши сідниці і зафіксувавшись в такому положенні. Для занять спортом Тетяна вибрала чорні лосини і вільну футболку в тон, а от Леся вирішила не показувати верх свого костюма, повідомивши, що вона лише в білизні. Втім, потім телеведуча змінила рішення і продемонструвала пікантний кадр, прикривши груди руками. Виявилося, що на Лесі білий з червоним мереживний бюстгальтер.

"Качаємо, Танечка, качаємо, не зупиняємося Я вам не покажу себе, тому що я в ліфчику", - заявила ведущая, порушивши свою слова і кокетливо посміхаючись в камеру.

Фото: Тетяна Решетняк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Тетяна Решетняк і Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вирішила пожертвувати особистим життям заради роботи. Телеведуча може розірвати заручини з коханою людиною, який є ще й її сусідом, через велику кількість привабливих пропозицій, які сприяють просуванню її кар'єри.

Раніше Леся Нікітюк похвалилася активним відпочинком в Буковелі. Шоувумен каталася на лижах, підкорювала гірські траси, ходила в сауну і насолоджувалася місцевою кухнею. Компанію їй склали друзі, з якими знаменитість весело проводила час.

До речі, на Різдво Нікітюк вирушила на батьківщину, в Хмельницький. Вона провела свято в родинному колі, а також привітала свою бабусю, якій 7 січня виповнилося 84 роки. Леся справила фурор, сфотографувавшись в яскравій шубці і лосинах, що підкреслили її стрункі ноги.

Відео: РБК-Україна