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"Может не состояться": помолвка Леси Никитюк под угрозой срыва

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.01.2019 - 08:59
"Может не состояться": помолвка Леси Никитюк под угрозой срыва
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Девушка много работает и боится потерять карьеру

Личная жизнь популярной украинской телеведущей Леси Никитюк может дать трещину, поскольку звезда опасается за собственную карьеру. Об этом сообщает Clutch.

Так, по утверждению инсайдера, помолвка Леси Никитюк и ее избранника, который волей судьбы оказался ее соседом по лестничной клетке, может не состояться из-за действий девушки.

"Однако незадолго до запланированного события отношения пары дали трещину. По словам инсайдера, запланированное торжество может не состояться. Леся Никитюк боится, что семейная жизнь лишит ее карьеры", - говорится в сообщении.

Более того, доказательством этого служит большое количество предложений по работе, которые сейчас поступают Никитюк.

"Сейчас у звезды появилось большое количество предложений по работе, а доход вырос в несколько раз. Это мешает ей строить полноценные отношения с любимым и уделять ему достаточно времени", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать.

Ранее мы рассказывали, как Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы.

До этого Никитюк показала, куда отправилась отдыхать.

Видео: РБК-Украина

"Богиня Буковеля": Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы "Кавалер сидит и лайкает": Леся Никитюк показала, куда отправилась отдыхать
Новости Украины Леся НикитюкНикитюк
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