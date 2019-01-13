"Может не состояться": помолвка Леси Никитюк под угрозой срыва

Девушка много работает и боится потерять карьеру
Личная жизнь популярной украинской телеведущей Леси Никитюк может дать трещину, поскольку звезда опасается за собственную карьеру. Об этом сообщает Clutch.
Так, по утверждению инсайдера, помолвка Леси Никитюк и ее избранника, который волей судьбы оказался ее соседом по лестничной клетке, может не состояться из-за действий девушки.
"Однако незадолго до запланированного события отношения пары дали трещину. По словам инсайдера, запланированное торжество может не состояться. Леся Никитюк боится, что семейная жизнь лишит ее карьеры", - говорится в сообщении.
Более того, доказательством этого служит большое количество предложений по работе, которые сейчас поступают Никитюк.
"Сейчас у звезды появилось большое количество предложений по работе, а доход вырос в несколько раз. Это мешает ей строить полноценные отношения с любимым и уделять ему достаточно времени", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, что Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать.
Ранее мы рассказывали, как Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы.
До этого Никитюк показала, куда отправилась отдыхать.
Видео: РБК-Украина