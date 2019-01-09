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"Богиня Буковеля": Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2019 - 17:15
"Богиня Буковеля": Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая попробовала для себя новый вид активного зимнего отдыха

На своей страничке в Instagram украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала комичное видео о том, как она покоряет лыжную трассу в карпатском Буковели. На отдых звезда отправилась совсем недавно и, по всей вероятности, со своим секретныхм кавалером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б- Багіня#lovebukovel #bukovel #багиняламината #moove

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Видео: "Богиня Буковеля" (instagram.com/lesia_nikituk)

"Скорость три километра в час, Леся — "багиня"! Я богиня Буковеля, богиня лыжни", - прокомментировала Никитюк свою неуклюжую поездку на лыжах.

&quot;Богиня Буковеля&quot;: Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассыФото: "Стала на лыжи второй раз в жизни. Завтра беру инструктора" - подписала фото Леся (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики в комментариях оценили юмор Леси и отметили, что похоже на то, что ведущая впервые стоит на лыжах и поспешили дать ей несколько рекомендаций, как начинающему лыжнику.

&quot;Богиня Буковеля&quot;: Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы

Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"И я хочу попробовать в этом году"

"Что еще хотелось бы сказать, здорово!"

"ББ-багиня буковелю"

"Багиня снегопада)"

"Молодец — пятки шире и колени больше согнуть )!"

"Круто, самые интересные моменты, когда учишься, я тоже так начинала", - прокоментировали видео фанаты.

 

&quot;Богиня Буковеля&quot;: Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы

Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Моя любимая горка для супер профессионалов. Я там тоже на заднем канте сноуборда разгоняюсь до 3-х км в час"

"Леся попробуйте без палок пока, научитесь ездить плужком в право, в лево руки на колени в сторону и только через время нужно брать палки"

"Богиня, садись на санки, так безопаснее"

"Танцует лучше …. Багиня"

"Леся давай газу!!!!", - подзадоривали они телеведущюю.

Кроме того комментаторы решили посоревноваться в "троллинге" над Лесей и завалили шутками ее Instagram.

&quot;Богиня Буковеля&quot;: Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы

Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"На такой бешеной скорости очки просто необходимы!"

"Леся, ты неправильно тормозишь, так можно чашечки вывернуть!!!!"

"Лесюня, после «танцев» сможешь за 2 дня научиться", - пошутили комментаторы.

Напомним, что раньше мы писали как Леся Никитюк поздравила фанатов с Рождеством в образе "Гринча".

Кроме того мы рассказали, как Леся Никитюк в шутку пыталась сменить имя.

Еще недавно с популярной телеведущей случился неприятный инцидент, пострадала машина знаменитости.

11 фактов о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)

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