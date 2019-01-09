"Богиня Буковеля": Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы

Телеведущая попробовала для себя новый вид активного зимнего отдыха
На своей страничке в Instagram украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала комичное видео о том, как она покоряет лыжную трассу в карпатском Буковели. На отдых звезда отправилась совсем недавно и, по всей вероятности, со своим секретныхм кавалером.
Видео: "Богиня Буковеля" (instagram.com/lesia_nikituk)
"Скорость три километра в час, Леся — "багиня"! Я богиня Буковеля, богиня лыжни", - прокомментировала Никитюк свою неуклюжую поездку на лыжах.
Фото: "Стала на лыжи второй раз в жизни. Завтра беру инструктора" - подписала фото Леся (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики в комментариях оценили юмор Леси и отметили, что похоже на то, что ведущая впервые стоит на лыжах и поспешили дать ей несколько рекомендаций, как начинающему лыжнику.
Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"И я хочу попробовать в этом году"
"Что еще хотелось бы сказать, здорово!"
"ББ-багиня буковелю"
"Багиня снегопада)"
"Молодец — пятки шире и колени больше согнуть )!"
"Круто, самые интересные моменты, когда учишься, я тоже так начинала", - прокоментировали видео фанаты.
Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Моя любимая горка для супер профессионалов. Я там тоже на заднем канте сноуборда разгоняюсь до 3-х км в час"
"Леся попробуйте без палок пока, научитесь ездить плужком в право, в лево руки на колени в сторону и только через время нужно брать палки"
"Богиня, садись на санки, так безопаснее"
"Танцует лучше …. Багиня"
"Леся давай газу!!!!", - подзадоривали они телеведущюю.
Кроме того комментаторы решили посоревноваться в "троллинге" над Лесей и завалили шутками ее Instagram.
Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"На такой бешеной скорости очки просто необходимы!"
"Леся, ты неправильно тормозишь, так можно чашечки вывернуть!!!!"
"Лесюня, после «танцев» сможешь за 2 дня научиться", - пошутили комментаторы.
Напомним, что раньше мы писали как Леся Никитюк поздравила фанатов с Рождеством в образе "Гринча".
Кроме того мы рассказали, как Леся Никитюк в шутку пыталась сменить имя.
Еще недавно с популярной телеведущей случился неприятный инцидент, пострадала машина знаменитости.
11 фактов о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)