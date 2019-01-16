"Одно на двоих": Леся Никитюк показала, с кем отправилась в Вену

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала забавные видео и фото из аэропорта и самолета

Популярная телеведущая Леся Никитюк отправилась в Вену в компании популярной певицы и участницы Национального отбора для конкурса "Евровидение 2019" Татьяны Решетняк, она же Tayanna и Дзидзьо, котрого недавно жестоко и с последствиями избили.

Знаменитость показала кадры из киевского и австрийского аэропорта, а также поделилась роликом о том, как проводит время в самолете вместе с подругой-артисткой.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В VIP-зоне украинского аэропорта девушки решили перекусить и даже взяли одно блюдо на двоих А вот в салоне самолета они предпочли горячительные напитки "для расширения сосудиков", как прокомментировала Леся.

Фото: Леся Никитюк и Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

Аэропорту Вены творческая компания самозабвенно распевала знаменитый хит I Believe I Can Fly. Позже Никитюк показала снимок из лифта отеля, на котором красуется в лосинах и яркой короткой шубке.

Фото: Леся Никитюк и Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Никитюк и Tayanna (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитю отдохнула с друзьями в Буковели. Она каталась на лыжах и не упустила возможности заглянуть в местную баню, где сделала пару снимков купальнике. После возвращения в Киев "богиня лыжных трасс" тут же приступила к работе.

К слову, в прессе появилась инсайдерская информация о том, что Леся Никитюк намерена расторгнуть помолвку со своим женихом из-за сильной загруженности на работе. Сейчас ведущей поступает масса предложений, к тому же, она начинает выпуск собственного проекта о путешествиях.

Видео: РБК-Украина