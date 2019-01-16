Леся Никитюк показала себя в лифчике вместе с подругой

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала, в какой одежде она предпочитает делать утреннюю зарядку

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась в Вену в компании певицы Татьяны Решетняк (Tayanna), показала совместную утреннюю зарядку, которую они вместе с артисткой делали в номере отеля. Видео шоувумен поделилась в Instagram-"историях".

Девушки лежат на полу, приподняв ягодицы и зафиксировавшись в таком положении. Для занятий спортом Татьяна выбрала черные лосины и свободную футболку в тон, а вот Леся решила не показывать верх своего костюма, сообщив, что она лишь в белье. Впрочем, потом телеведущая изменила решение и продемонстрировала пикантный кадр, прикрыв грудь руками. Оказалось, что на Лесе белый с красным кружевной бюстгальтер.

"Качаем, Танечка, качаем, не останавливаемся Я вам не показываю себя, потому что я в лифчике", - заявила ведуча, нарушив свое слова и кокетливо улыбаясь в камеру.

Фото: Татьяна Решетняк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Татьяна Решетняк и Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк решила пожертвовать личной жизнью ради работы. Телеведущая может разорвать помолвку с любимым человеком, который является еще и ее соседом, из-за большого количества заманчивых предложений, которые способствуют продвижению ее карьеры.

Ранее Леся Никитюк похвасталась активным отдыхом в Буковели. Шоувумен каталась на лыжах, покоряла горные трассы, ходила с сауну и наслаждалась местной кухней. Компанию ей составили друзья, с которыми знаменитость весело проводила время.

К слову, на Рождество Никитюк отправилась на родину, в Хмельницкий. Она провела праздник в кругу семи , а также поздравила свою бабушку, которой 7 января исполнилось 84 года. Леся произвела фурор, сфотографировавшись в яркой шубке и лосинах, подчеркнувших ее стройные ноги.

Видео: РБК-Украина