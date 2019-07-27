"Леді на мільйон": прекрасна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучому платті

Співачка залишила до знімка оригінальний підпис
Слава Камінська з групи НеАнгели, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським, намагається не сумувати і не виносити свої переживання на публіку. Співачка продовжує активно відвідувати світські заходи і ділитися новими фото у мережі. Нещодавно вона розбурхала мережу спільним кадром з героєм шоу Холостяк 9 Микитою Добриніним - багато хто тут же приписали їм роман, хоча чоловік знаходиться у відносинах з переможницею проекту Дашею Квітковою.
Слава ж опублікувала нове фото в розкішному вбранні і не забула пожартувати на тему багатої фантазії людей.
Артистка відображена в блискучій облягаючій сукні в підлогу насиченого смарагдового відтінку з мереживними вставками на грудях і рукавах. Ефектний наряд вигідно підкреслив спокусливі вигини тіла Камінської.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
"Після гучних заголовків до моїх фото, я вже боюся викладати фото з тваринами ( наприклад), а то мало що))) виявиться що у мене і з ними роман", - іронічно прокоментувала співачка.
Підписники оцінили чуство гумору і вбрання Слави і засипали її захопленими компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, що Слава з НеАнгелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.
Нещодавно стало відомо, чому Слава Камінська з НеАнгелів розлучилася з чоловіком. Як виявилося, шлюб не витримав випробування дітьми та побутовими проблемами. Про це стало відомо з рішення суду про розірвання союзу Едгара і Слави Камінських. Зазначимо, що ініціатором розлучення виступив сам Едгар.
Зазначимо, що ще Слава Камінська останнім часом буквально засипала Instagram фотографіями сина Леонарда і дочки Лаури, яким вона присвячує багато часу.