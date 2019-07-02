Слава з НеАнгелів розлучилася з чоловіком: чому шлюб розпався

Фото: Слава Камінська (instagram com babaslavka)

Слава Камінська тепер офіційно розірвала шлюб з Едгаром Камінським

Слава Камінська офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Едуардом Камінським. На даний момент пара екс-подружжя не прокоментувала подію. Рішення суду з'явилося в мережі, а саме на сайті Подільського районного суду міста Києва. Чоловік і дружина розсталися цивілізовано. Слава каже, що у них дуже різні характери.



Перша згадка про розлучення пари з'явилося на сайті суду ще 19 квітня 2019 року. Ініціатором розриву відносин виступив Едгар. Союз повинні були розірвати ще 12 червня, але так як на засіданні суду повинні бути обоє, його перенесли на 1 липня.

Фото: Пара була в шлюбі з 2014 року (instagram com babaslavka)

Як повідомляє видання LifeStyle24, у складі суду при перегляді справи працювала Войтенко Тетяна. Суд відбувся відповідно до попередньо призначеної дати - 1 липня 2019 року.

Фото: Ініціатором розлучення став Едгар (instagram com babaslavka)

Зазначимо, що пара одружилася в 2014 році, у них є двоє дітей - чотирирічний Леонард і трирічна Лаура. З ким залишаться діти - поки не повідомляється.

Відзначимо, що сама Слава говорила, що у них з чоловіком різні характери.

"У нас різні характери, Едгар спокійний, я більше запальна. Те, що для мене норма, для нього не норма. Те, що для мене абсолютно ненормально, він сприймає це нормально. У кожній родині, мені здається, в якій є нулик, ще плюс в житті, у всіх були якісь такі ситуації", - написала артистка.

На початку червня 2019 року пара знову подала на розлучення. Цього разу подружжя остаточно розлучилися.

Едгар вдячний дружині за все і намагається зважувати всі слова, написані в соцмережі.

"Я не забув подякувати дружину, я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. Я вдячний їй за все. Коли ти живеш у шлюбі, у справжньої любові, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі. Я не роблю нічого спонтанно. Всі мої вчинки зважені і продумані", – написав він на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/edgar_kaminskyi)

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