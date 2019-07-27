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"Леди на миллион": похорошевшая Слава из НеАнгелов восхитила образом в блестящем платье


Певица оставила к снимку оригинальную подпись

Слава Каминская из группы НеАнгелы, которая недавно развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, старается не унывать и не выносить свои переживания на публику. Певица продолжает активно посещать светские мероприятия и делиться новыми фото в сети. Недавно она взбудоражила сеть совместным кадром с героем шоу Холостяк 9 Никитой Добрыниным - многие тут же приписали им роман, хотя мужчина находится в отношениях с победительницей проекта Дашей Квитковой.

Слава же опубликовала новое фото в роскошном наряде и не преминула пошутить на тему богатой фантазии людей.

Артистка запечатлена в блестящем облегающем платье в пол насыщенного изумрудного оттенка с кружевными вставками на груди и рукавах. Эффектный наряд выгодно подчеркнул соблазнительные изгибы тела Каминской.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"После громких заголовков к моим фото, я уже боюсь выкладывать фото с животными ( например), а то мало ли ))) окажется что у меня и с ними роман", - иронично прокомментировала исполнительница.

Подписчики оценили чуство юмора и наряд Славы и засыпали ее восхищенными комплиментами.

  • Платье просто обалденное
  • Неймовірна красотка
  • Красотка! Будь счастлива
  • Слава,ты как всегда секси вумен. Пусть говорят
  • Шикарная
  • Гюрем
  • Шикарне плаття 
  • Супер красивая
  • Леді на мільйон
  • Красавица.... Леди....Просто ШИКАРНАЯ девушка! Умница! Оставайся всегда такой яркой, цветущей и жизнерадостной!
  • Изумруд в золотой оправе
  • Нет слов, великолепно выглядите

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава из НеАнгелов заворожила сеть стройной фигурой в купальнике.

Недавно также стало известно, почему Слава Каминская из НеАнгелов развелась с мужем. Как оказалось, брак не выдержал испытания детьми и бытовыми проблемами. Об этом стало известно из решения суда о расторжении союза Эдгара и Славы Каминских. Отметим, что инициатором развода выступил сам Эдгар. 

Отметим, что еще Слава Каминская в последнее время буквально засыпала Instagram фотографиями сына Леонарда и дочки Лауры, которым она посвящает много времени.

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