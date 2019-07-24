Сімейне життя не склалося: чому Слава з НеАнгелів розлучилася з чоловіком

Фото: Слава Камінська і її екс-чоловік Едгар Камінський (instagram com babaslavka)

Ініціатором розлучення став Едгар Камінський

Слава з Неангелів зовсім недавно розлучилася з чоловіком Едгаром Камінським, а розмови про їх пару весь час не вщухають. Люди пліткують про те, чому ж все-таки така прекрасна пара розірвала свої стосунки. Тепер це стало відомо.

Як виявилося, шлюб не витримав випробування дітьми та побутовими проблемами. Про це стало відомо з рішення суду про розірвання союзу Едгара і Слави Камінських. Зазначимо, що ініціатором розлучення виступив сам Едгар. У рішенні йдеться про те, що у подружжя, на жаль, був різний погляд на життя. Останнім часом вони жили у спільній квартирі, як сусіди, а не закохане подружжя.

Фото: Подружжя з дітьми (plitkar.com.ua)

"Позивач посилається на те, що після народження дітей подружжя почало віддалятися одне від одного, зник інтерес до життя один одного. Позивач з відповідачкою мають різні характери та погляди на життя. Протягом останнього часу сторони фактично проживають в одному приміщенні, але не підтримують шлюбні відносини, не ведуть спільне господарство. Подальше спільне життя і збереження сім'ї неможливо, у зв'язку з чим прошу позов задовольнити, шлюб розірвати", — говориться на сайті суду.

Нагадаємо, що пара розлучилася в липні 2019 року, до цього зірку Славу і пластичного хірурга Едгара вважали дуже міцною сім'єю, яка не може розпастися. Від шлюбу у них двоє дітей - трирічна дочка Лаура і чотирирічний син Леонардо.

Як ми раніше писали, Славу Камінську нещодавно помітили з загадковим чоловіком. Слава показала фотографію зі свого дня народження, який був 16 липня. На цьому фото вона щаслива позує разом з віртуозним піаністом Євгеном Хамарою.

Раніше повідомлялося про те, що Едгара Камінського "рознесли" в мережі через розповідь про маму.