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"Красуня на стилі": Надя Дорофєєва підкорила грайливим образом в короткому сарафані


Співачка приміряла яскравий літній наряд

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва - відома модниця, дівчина пильно стежить за трендами і регулярно захоплює шанувальників стильними і ефектними образами. Нерідко вона віддає перевагу одягу у спортивному та молодіжному стилі, проте в її гардеробі також чимало і елегантних і жіночних нарядів.

На цей раз красуня зачарувала фанатів милим і грайливим річним луком - Надя позувала в біло-блакитному смугастому сарафані з оголеними плечима. Коротка довжина наряду дозволяє оцінити стрункі ніжки артистки, а доповнює образ цікава зачіска і макіяж в жовтих тонах. Співачка зображена на жовтому тлі, а в руках вона тримає блакитний "світловий меч".

У підписі до світлини вона також провела аналогію зі світом "Зоряних воєн".

"Джедай на сторожі всесвіту", - назвала себе Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що барвистий наряд - з власного магазину одягу знаменитості.

Підписники поспішили залишити свої захоплені відгуки про стильний аутфит Наді, а також охрестили її "Дартфєєвою", натякаючи на персонажа фільмів Дарта Вейдера.

  • DoDoGirl Дартфеева повернення
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  • Офигительно) Обожнюю тебе
  • Міс Всесвіт краси
  • найкрасивіша варта у всій всесвіту
  • Доро Фейдер
  • Чарівна
  • Тоді наша всесвіт в самих надійних руках
  • Боже, я захоплююся цією колекцією
 

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу і захопила фанатів трендовим яскравим макіяжем.

Раніше в тільнику і трусиках Надя Дорофєєва підірвала мережу образом сексуальної морячки. Співачка приміряла незвичайний, але дуже ефектний лук.

Також щаслива Надя Дорофєєва показала спортивний look під час забавного фотосету.

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