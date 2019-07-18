"Красуня на стилі": Надя Дорофєєва підкорила грайливим образом в короткому сарафані

Співачка приміряла яскравий літній наряд
Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва - відома модниця, дівчина пильно стежить за трендами і регулярно захоплює шанувальників стильними і ефектними образами. Нерідко вона віддає перевагу одягу у спортивному та молодіжному стилі, проте в її гардеробі також чимало і елегантних і жіночних нарядів.
На цей раз красуня зачарувала фанатів милим і грайливим річним луком - Надя позувала в біло-блакитному смугастому сарафані з оголеними плечима. Коротка довжина наряду дозволяє оцінити стрункі ніжки артистки, а доповнює образ цікава зачіска і макіяж в жовтих тонах. Співачка зображена на жовтому тлі, а в руках вона тримає блакитний "світловий меч".
У підписі до світлини вона також провела аналогію зі світом "Зоряних воєн".
"Джедай на сторожі всесвіту", - назвала себе Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Зазначимо, що барвистий наряд - з власного магазину одягу знаменитості.
Підписники поспішили залишити свої захоплені відгуки про стильний аутфит Наді, а також охрестили її "Дартфєєвою", натякаючи на персонажа фільмів Дарта Вейдера.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу і захопила фанатів трендовим яскравим макіяжем.
Раніше в тільнику і трусиках Надя Дорофєєва підірвала мережу образом сексуальної морячки. Співачка приміряла незвичайний, але дуже ефектний лук.
Також щаслива Надя Дорофєєва показала спортивний look під час забавного фотосету.