"Красотка на стиле": Надя Дорофеева покорила игривым образом в коротком сарафане

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева - известная модница, девушка пристально следит за трендами и регулярно восхищает поклонников стильными и эффектными образами. Нередко она отдает предпочтение одежде в спортивном и молодежном стиле, однако в ее гардеробе также немало и элегантных и женственных нарядов.

На этот раз красотка очаровала фанатов милым и игривым летним луком - Надя позировала в бело-голубом полосатом сарафане с оголенными плечами. Короткая длина наряда позволяет оценить стройные ножки артистки, а дополняет образ интересная прическа и макияж в желтых тонах. Певица запечатлена на желтом фоне, а в руках она держит голубой "световой меч".

В подписи к снимку она также провела аналогию с миром "Звездных войн".

"Джедай на страже вселенной", - назвала себя Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что красочный наряд - из собственного магазина одежды знаменитости.

Подписчики поспешили оставить свои восхищенные отзывы о стильном аутфите Нади, а также окрестили ее "Дартфеевой", намекая на персонажа фильмов Дарта Вейдера.

DoDoGirl Дартфеева возвращение

Красотка на стиле

Дартфеева и стражи галактики

Ты моя любовь

Платье шикарное и ты тоже

ДАРТФЕЕВА ВЕРНУЛАСЬ! ЛЕНЕНДАРНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Офигительно) Обожаю тебя

Мисс Вселенной красоты

Самая красивая стража во всей вселенной

Доро Фейдер

Очаровательная

Тогда наша вселенная в самых надёжных руках

Боже, я восхищаюсь этой коллекцией

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева решилась на смену имиджа и восхитила фанатов трендовым ярким макияжем.

Ранее в тельняшке и трусиках Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки. Певица примерила необычный, но очень эффектный лук.

Также счастливая Надя Дорофеева показала спортивный look во время забавного фотосета.