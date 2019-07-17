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"Незвично, але красиво": Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.07.2019 - 11:27
"Незвично, але красиво": Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу (фото)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої підтримали її сміливий вибір

Надя Дорофєєва - та ще модниця. Шанувальники української співачки, солістки групи "Время и Стекло" знають, наскільки активно Дорофєєва стежить за останніми трендами і намагається по максимуму застосувати їх у своїх образах. Не став винятком і трендовий в цьому році супер яскравий макіяж.

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала нове фото, на якому грайливо дивиться в камеру. Співачка позує в комбінезоні непомітного коричневого відтінку. Футболка такого ж тілесного кольору. Головну увагу привертає саме макіяж виконавиці.

Так, для чергового виходу Надя підібрала трендовий макіяж з акцентом на очі. Головна його фішка - яскрава смужка кислотно-блакитних тіней. Підкреслимо, що в цьому році сині і блакитні тіні особливо актуальні. Це відсилання до трендів 80-90-х.

В іншому макіяж вийшов максимально природним, щоб не перенасичувати її.

"Настрій - Одеса", - підписала нове фото Надя.

&quot;Незвично, але красиво&quot;: Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу (фото)

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, фото було зроблено пару днів тому. Адже на даний момент соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній-Позитив знаходиться зі своєю дружиною Анею в Празі. Більш того, з ними також відпочивають Потап і Настя Камеснких. Друзі полетіли в інше місто галасливою компанією на концерт Rammstein!

Раніше по приїзду в Прагу Каменських опублікувала цілу серію фото і відео з нової поїздки.

Повернемося ж до Наді! Шанувальники поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями. До речі, багато відзначили, що Надя також трохи змінила колір волосся. Світлі пасма стали темнішими. Але шанувальникам це сподобалося!

  • "Ти тут схожа на котика"
  • "Божечки яка охеренная"
  • "Шикарна"
  • "Твоя краса як окремий вид мистецтва"
  • "Промінчик сонечка"
  • "Незвично"
  • "Який гарний колір волосся"
  • "Красуня улюблена"

&quot;Незвично, але красиво&quot;: Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу (фото)

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше в тільнику і трусиках Надя Дорофєєва підірвала мережу образом сексуальної морячки. Співачка приміряла незвичайний, але дуже ефектний образ.

Також щаслива Дорофєєва показала спортивний look під час забавного фотосету.

"Сашенька, ти чудо": Дорофєєва поділилася щастям після суперфіналу 5-го сезону шоу Голос. Діти "Кім до тебе далеко": Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах
Новини України Надя Дорофеєвамакияж
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