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Не втратила кваліфікацію: дружина Дмитра Комарова підкорила стрункими ніжками в оксамитовій міні-сукні

Lite » Мода 06.12.2019 - 11:22
Не втратила кваліфікацію: дружина Дмитра Комарова підкорила стрункими ніжками в оксамитовій міні-сукні
Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Олександра Кучеренка вирішила згадати і про модельну кар'єру

Дружина відомого українського мандрівника, телеведуча і модель Олександра Кучеренка вирішила, як вона висловилася, "згадати старі часи". Нагадаємо, що Олександра є володаркою почесного титулу Міс Україна 2016! Звичайно ж, модельну кар'єру Олександра не закидає. Однак частіше її можна побачити в ролі телеведучої програми ICTV "Зірковий спорт".

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Кучеренко опублікувала фото в елегантній міні-сукні з відкритими плечима. Плаття з чорного оксамиту додатково прикрашене золотистим шлейфом-стрічкою. Саме ця стрічка навіяла Кучеренко спогади про конкурс Міс Україна 2016.

“Згадуючи часи фото в стрічці. Ну як я? Не втратила кваліфікацію?))" - запитує у шанувальників Олександра.

Також ведуча доповнила свій образ чорними колготками в горошок, закритими туфлями на шпильці. Волосся розпущене і покладені на бік.

Не втратила кваліфікацію: дружина Дмитра Комарова підкорила стрункими ніжками в оксамитовій міні-сукні

Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Шанувальники Саші поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • "Русалонька"
  • "Яка Ви красива"
  • “Ви, прекрасні. Так тримати!"
  • “Втратила? Досі вважаю Кучеренко найкрасивішою Міс України"
  • "Ви прекрасні"
  • “Чому не хочете ще претендувати на міс України?Мені здається Ви не в конкуренції будете)"

Не втратила кваліфікацію: дружина Дмитра Комарова підкорила стрункими ніжками в оксамитовій міні-сукні

Скріншот коментарів: instagram.com/aakucherenko

Відзначимо, що в рамках зйомок програми на ICTV Кучеренко дуже часто показує нові стильні образи. При цьому найчастіше у красивих нарядах, що відмінно демонструє її ідеальну фігуру.

Нагадаємо, що не так давно Кучеренко поділилася секретами краси.

“Але от щоб тіло залишалося підтягнутим, спортивним, пружним, м'язовим - потрібен спорт. З 5ти років щоденні тренування і турніри у вихідні з бально-спортивних танців вирішували всі питання з моєю фізичною формою. Плюс заняття розтяжкою, плаванням, верховою їздою. А коли призупинила свою професійну танцювальну кар'єру, то для роботи над своїм тілом почала шукати і інші спортивні напрями", - пише модель.

Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, Дмитро Комаров влаштував коханій дружині Олександрі Кучеренко яскравий сюрприз на день народження.

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