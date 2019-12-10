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Свято наближається: дружина Комарова зачарувала милим студентським образом

Lite » Мода 10.12.2019 - 12:56
Свято наближається: дружина Комарова зачарувала милим студентським образом
Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кучеренко готується до завершення зимової сесії

Олександра Кучеренка просто-таки захоплює своєю активністю. 22-річна модель, Міс Україна-2016, дружина відомого мандрівника і ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова все ще навчається у вузі, а саме на факультеті журналістики в університеті ім. Т. Шевченка. Більш того, Олександра вже встигла реалізувати себе в ролі телеведучої - Кучеренко веде програму "Зірковий спорт" на каналі ICTV.

На своїй сторінці в мережі instagram Олександра повідомила про швидкий кінець зимової сесії. Так, модель опублікувала фото в просторих залах одного з корпусів університету Шевченка в Києві. При цьому у великому залі вже встановлена пишна ялинка, прикрашена іграшками. Зал також прикрашений гірляндами. Загалом, новорічні свята вже почалися.

“Свято наближається.. як і кінець зимової сесії. Почали вже все завершувати у цьому році?)" - підписала фото Олександра, звернувшись також до своїх шанувальникам.

Окремої уваги заслуговує і стильний повсякденний образ Кучеренко. Для відвідування університету Міс Україна-2016 вибрала прості сині джинси з потертостями, а також трикотажну водолазку сливового відтінку. Підкреслює талію чорний пояс. Зазначимо, що водолазки - must have гардероба цієї зими.

Свято наближається: дружина Комарова зачарувала милим студентським образом

Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Шанувальники Саші також поспішили прокоментувати її нове фото:

  • "Просто красуня!!!"
  • "Яка у Вас гарна посмішка"
  • “Яка краса! А я дивлюся, ви час даремно на парах не витрачаєте"
  • "так, магістратура – це звичайно розчарування, але поступово закриваємо"
  • “Що? Кінець зимової сесії? У нас вона тільки починається"

Свято наближається: дружина Комарова зачарувала милим студентським образом

Скріншот коментарів: instagram.com/aakucherenko

До речі, Олександра із задоволенням ділиться з шанувальниками своїми образами - як повсякденними, так і більш ошатними.

Свято наближається: дружина Комарова зачарувала милим студентським образом

Свято наближається: дружина Комарова зачарувала милим студентським образом

Свято наближається: дружина Комарова зачарувала милим студентським образом

Стильні повсякденні образи від Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше Олександра розкрила секрети стрункості. Дівчина дуже докладно розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі.

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Новини України модельАлександра Кучеренко
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