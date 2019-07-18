Червона королева: Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото

Шанувальники в захопленні від краси і стрункості артистки
Тіна Кароль не дає фанатам перепочити і кожен день радує їх новими ефектними знімками з своїх фотосесій. При цьому останнім часом в аккаунті співачки з'являється чимало вельми відвертих і гарячих фото, також вона полонить армію своїх шанувальників стильними і трендовими нарядами.
Так, знаменитість поділилася пекучим кадром в яскраво-червоному образі, який вже показувала раніше. Однак на цей раз Тіна зображена в повний зріст. Вона позує на червоному тлі в червоній сукні в підлогу, з акцентом на її тонкій талії. Родзинки вбранню також надають великі гудзики, нашиті по лівій стороні верхньої його частини.
Кароль млосно відкинула голову і прочинила губи, а одне око прикрила рукою.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фолловери співачки навперебій захоплюються подібним образом, а також красою і стрункою фігурою улюбленої артистки, обсипаючи її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль підкорила бездоганним луком в "леопардовій" спідниці. Співачка зачарувала шанувальників бездоганним вуличним стилем на фото з США.
Раніше Тіна Кароль показала стрункі ніжки в коротких шортах під час пікантної пляжної фотосесії.
Також Тіна Кароль без білизни в короткому білому топі захопила шанувальників і викликала справжній фурор в мережі.