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Червона королева: Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.07.2019 - 16:31
Червона королева: Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники в захопленні від краси і стрункості артистки

Тіна Кароль не дає фанатам перепочити і кожен день радує їх новими ефектними знімками з своїх фотосесій. При цьому останнім часом в аккаунті співачки з'являється чимало вельми відвертих і гарячих фото, також вона полонить армію своїх шанувальників стильними і трендовими нарядами.

Так, знаменитість поділилася пекучим кадром в яскраво-червоному образі, який вже показувала раніше. Однак на цей раз Тіна зображена в повний зріст. Вона позує на червоному тлі в червоній сукні в підлогу, з акцентом на її тонкій талії. Родзинки вбранню також надають великі гудзики, нашиті по лівій стороні верхньої його частини.

Кароль млосно відкинула голову і прочинила губи, а одне око прикрила рукою.

Червона королева: Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловери співачки навперебій захоплюються подібним образом, а також красою і стрункою фігурою улюбленої артистки, обсипаючи її компліментами.

  • Моя червона королева
  • Ти навіть не вогонь, ТИ ПРОСТО БАГАТТЯ!!!
  • Худаяяя, але до безумства красива
  • Каааак зробити таку талію?
  • Богиня всіх богинь. Це теж саме, що Королева всіх королев
  • Силует ідеальної жінки
  • Дуже круто
  • Наша худенька, нереальна
  • Запаморочливо
  • Тинка, тебе в моделі не кликали?
  • Яка ж ти красива
 

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Червона королева: Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фотоФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль підкорила бездоганним луком в "леопардовій" спідниці. Співачка зачарувала шанувальників бездоганним вуличним стилем на фото з США.

Раніше Тіна Кароль показала стрункі ніжки в коротких шортах під час пікантної пляжної фотосесії.

Також Тіна Кароль без білизни в короткому білому топі захопила шанувальників і викликала справжній фурор в мережі.

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