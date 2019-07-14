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Ось це ніжки: Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою на ефектному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.07.2019 - 10:57
Ось це ніжки: Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою на ефектному фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка вразила фанатів кадром з нової фотосесії

Тіна Кароль продовжує радувати шанувальників новими ефектними кадрами, на яких демонструє стильні образи і витончену фігуру. Співачка знялася в новій фотосесії в США і потихеньку ділиться в мережі вражаючими фото. Так, на крайньому знімку артистка похвалилася хвилюючими формами і стрункими ніжками.

Тіна позувала на пляжі, стоячи на балкончику будиночка рятувальника і спираючись на поручні, при цьому спокусливо вигнувшись. Артистка відображена в ефектному білому вбранні - коротких шортиках і кофтині, яка пікантно задерлася на талії. Доповнюють образ туфлі на невеликому каблуці в тон і промениста усмішка.

Найчастіше Кароль не залишає ніяких підписів під фото, проте на цей раз вона грайливо написала "Уля ля".

Ось це ніжки: Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою на ефектному фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

До речі, на своїй сторінці автор яскравого фото, фотограф Аліна Симоненко поділилася ще одним кадром. На цей раз поп-діва знята обличчям до камери, демонструючи довгі ноги і тонку талію.

Ось це ніжки: Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою на ефектному фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/spromojna)

Також в цьому вбранні Тіна раніше позувала на піску, приймаючи ефектні пози.

Ось це ніжки: Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою на ефектному фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники засипали улюблену артистку захопленими комлпиментами, захоплюючись її красою і ідеальною фігурою.

  • Тіна Григорівна, шо буде далі?
  • Ноги як у Кендалл, а попа як у Тіни
  • Запаморочливо
  • Сексі шмексі Тіночка повернулася
  • З-за таких ось"сексі-шмексі" фоточек, у мене скоро інфаркт буде
  • Тушіть...пожаааар...всі згоріли
  • Обережно вогонь може спалити
  • Вах персик
  • Попик заліковий
  • Яка попка
  • Офігенна
  • Богиня просто... Ну шо сказати? Все при ній. І розум, і жіночність, і талант, і краса, і шикарні ноги, про "улюблену частину тіла" взагалі мовчу
 

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, сексуальна Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі пікантним знімком.

Також щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото. Фанати порівняли співачку з морської феєю.

Раніше Тіна Кароль розохотила мережу змінами у зовнішності. Шанувальники вирішили, що співачка пофарбувала волосся.

Сексуальна Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі Морська фея: щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото
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