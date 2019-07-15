American street style: Тіна Кароль підкорила бездоганним луком в "леопардовій" спідниці

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка опублікувала фото, зроблене під час поїздки в США

Поп-діва Тіна Кароль нещодавно заявила, що кількість її підписників в Instagram досягла заповітної цифри в 1 млн. користувачів. Фани артистки пильно стежать за її життя і з задоволенням коментують свіжі фото в соцмережах. Останнім часом артистка балує їх пікантними фотосетами у відвертих образах, а також публікує свіжі знімки, зроблені під час її поїздки в США. На новому фото Тіна підкорила шанувальників бездоганним вуличним стилем, показавши, як носити трендовий анімалістичний принт.

Зірка позує на вулиці в білосніжному светрі оверсайз під горло і довгій спідниці з "леопардовим" принтом. Образ вона доповнила звисаючими сережками з великими каменями.

Макіяж Тіни виконаний з акцентом на губи, а вилиці виділені рум'янами. Поряд з Тіною можна побачити випадкових перехожих, що йдуть по вулиці.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Автором фотосеста стала фотограф Аліна Симоненко. Вона також залишила коментар під постом Тіни. "Обожнюю цю фотку. Такий чисто American street style", - написала дівчина.

Скріншот коментарів

Шанувальники не затрималися з коментарями і також щедро обсипали зірку компліментами, відзначаючи її бездоганний смак і стиль.

"Чудово", "Бездоганно", "Спідниця клас! Забарвлення як хутро барса", "Як стильно!", "Наша красуня", "Ааааа, така краса", "Боже, богема", "Неймовірна красуня!", "Справжня леді", "Тінка, така якась інопланетна крихітка", "Тіна, ти навіть в одязі сексуальна. Може нерозумно, але це правда", "Дуже дуже гарна, зачаровуєте все більше і більше. Дякую що є у нас така гарна", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала стрункі ніжки в коротких шортах під час пікантної пляжній фотосесії.

Також Тіна Кароль без білизни в короткому білому топі захопила шанувальників.