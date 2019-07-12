Сексуальна Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка розбурхала мережа пікантним знімком

Українська поп-діва Тіна Кароль продовжує радувати своїх численних підписників ефектними, а останнім часом і вельми відвертими знімками. До речі, днями число фоловерів співачки досягло значної цифри в один мільйон! Вірні шанувальники з нетерпінням чекають кожне нове фото артистки і не забувають висловити свій захват в коментарях.

Тіна ж відповідає їм взаємністю, публікуючи нові кадри - так, крайнє фото в Instagram виконавиці теж досить пікантне і викликало справжній ажіотаж у мережі.

На знімку Кароль позує в короткому білому топі, під який не стала надягати білизну. Через тонку тканину спокусливо проступають пишні груди артистки, також можна помилуватися її тонкою талією і сексуальними вигинами тіла. Волосся вона залишила розпущеним і млосно підняла одну руку над головою, пронизливо дивлячись в об'єктив.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що зірка зображена в якийсь оранжереї або теплиці - можна розглянути зелені рослини та запалені лампочки.

Розбурхані шанувальники засипали Тіну компліментами, а також вітають її з 1 мільйоном підписників і просять викладати побільше подібних гарячих фото.

Це ти на мільйон вирішила нас вбити?

Знову секс, так шож таке

Улюблена і шалено красива

Заглянула прямо в душу

Мені подобається

ходячий Секс

Про таке мріяти струм можна

Офигеееть

Гаряча штучка

Кажуть ідеальних людей не існує, а це тоді що?

Богиня

Нестерпно гарна

Королева

Бомба

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото. Фанати порівняли співачку з морської феєю.

Раніше Тіна Кароль розохотила мережу змінами у зовнішності. Шанувальники вирішили, що співачка пофарбувала волосся.

Також Тіна Кароль вразила ефектним пляжним образом в міні-шортах і кроп-топі. Вона прогулялася по піску і дала волю емоціям.