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Сексуальна Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.07.2019 - 17:26
Сексуальна Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка розбурхала мережа пікантним знімком

Українська поп-діва Тіна Кароль продовжує радувати своїх численних підписників ефектними, а останнім часом і вельми відвертими знімками. До речі, днями число фоловерів співачки досягло значної цифри в один мільйон! Вірні шанувальники з нетерпінням чекають кожне нове фото артистки і не забувають висловити свій захват в коментарях.

Тіна ж відповідає їм взаємністю, публікуючи нові кадри - так, крайнє фото в Instagram виконавиці теж досить пікантне і викликало справжній ажіотаж у мережі.

На знімку Кароль позує в короткому білому топі, під який не стала надягати білизну. Через тонку тканину спокусливо проступають пишні груди артистки, також можна помилуватися її тонкою талією і сексуальними вигинами тіла. Волосся вона залишила розпущеним і млосно підняла одну руку над головою, пронизливо дивлячись в об'єктив.

Сексуальна Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що зірка зображена в якийсь оранжереї або теплиці - можна розглянути зелені рослини та запалені лампочки.

Розбурхані шанувальники засипали Тіну компліментами, а також вітають її з 1 мільйоном підписників і просять викладати побільше подібних гарячих фото.

  • Це ти на мільйон вирішила нас вбити?
  • Знову секс, так шож таке
  • Улюблена і шалено красива
  • Заглянула прямо в душу
  • Мені подобається
  • ходячий Секс
  • Про таке мріяти струм можна
  • Офигеееть
  • Гаряча штучка
  • Кажуть ідеальних людей не існує, а це тоді що?
  • Богиня
  • Нестерпно гарна
  • Королева
  • Бомба
 

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото. Фанати порівняли співачку з морської феєю.

Раніше Тіна Кароль розохотила мережу змінами у зовнішності. Шанувальники вирішили, що співачка пофарбувала волосся.

Також Тіна Кароль вразила ефектним пляжним образом в міні-шортах і кроп-топі. Вона прогулялася по піску і дала волю емоціям.

Морська фея: щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото Пофарбувалася? Ефектна Тіна Кароль викликала суперечки в мережі своїм образом
Новини України Тіна Кароль
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