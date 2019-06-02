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"Яке щастя, що ви є!" Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2019 - 10:51
"Яке щастя, що ви є!" Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь
Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

У День захисту дітей співачка поділилася ніжною публікацією

Відома співачка Оля Полякова, яка нещодавно здивувала заявою, що йде в політику і створює свою жіночу партію, зворушила шанувальників ніжною публікацією. На честь Дня захисту дітей, який відзначається 1 червня, вона опублікувала цілу серію барвистих фотографій своїх дочок, Маші і Аліси.

На знімках сестрички відображені під час відпочинку на пляжі, а також зі слонами і на тлі водоспадів, на зеленій галявині, біля квітучих кущів і в літаку. По ним явно видно, як дівчатка люблять одна одну і весело проводять час разом.

"Діти! Яке щастя, що ви є! #сестрята", - зворушливо прокоментувала пост Полякова.

&quot;Яке щастя, що ви є!&quot; Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь&quot;Яке щастя, що ви є!&quot; Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь

Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що Маші 14 років і вона вже є досить популярним блогером, а Алісі всього 7.

&quot;Яке щастя, що ви є!&quot; Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь&quot;Яке щастя, що ви є!&quot; Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь

&quot;Яке щастя, що ви є!&quot; Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь

Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

Фолловери були від душі зворушені словами виконавиці, а милі фото викликали у них розчулення і вони залишили багато теплих і щирих слів.

&quot;Яке щастя, що ви є!&quot; Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь

Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

  • "От же ж копія мами, Маша))"
  • "Старша дочка вилита мамуля-можна помилитися"
  • "Дуже красиві)"
  • "Молодша красуня"
  • "Старша копія мама, а молодша тата"
  • "З днем захисту дітей"
  • "Мама красуня, мій кумир, і дівчатка розумники красуні"
  • "Я спочатку подумала, що це ви, а не ваша старша донечка"
  • "Діти принадність!"
  • "У старшої донечки ну не коси а мрія"
  • "Машка білі волосся, червоні губи і вилита мама!))))"
  • "Улюблені дівчатка!!! Зі святом, діточки!!!"

&quot;Яке щастя, що ви є!&quot; Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь&quot;Яке щастя, що ви є!&quot; Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь

Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги.

До речі, Маша Полякова нещодавно запросила підписників на свій концерт. Дівчинка посилено займається вокалом у творчій студії, і разом з іншими учнями буде виступати перед широкою аудиторією.

"Наплакалася сьогодні": Віра Брежнєва показала доньку-випускницю Дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги
Новини України Оля Поляковадочь
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