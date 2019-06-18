"Не оглядайся на шипіння невдах": Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі

Користувачі мережі розкритикували вокальні дані Маші
14-річна дочка відомої співачки Олі Полякової Маша пробує себе на різних теренах - дівчинка вже є досить успішним блогером, а нещодавно також зізналася, що займається вокалом і поділилася відео свого першого виступу на сцені. Днями Маша взяла участь у фестивалі в Дніпрі, де також і заспівала.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, виклавши фото в коротких шортах і топі і з розпущеним волоссям.
"Прямо зараз я в Дніпрі на фесті блогерів, тут дуже багато блогерів з усіх міст України, також завтра ми будемо виступати на центральній площі Дніпра, я також буду там співати, тому всіх чекаю", - поділилася молодша Полякова.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Проте у відповідь дівчинка отримала безліч негативних коментарів про її вокальні дані - користувачі мережі писали, що вона погано співає, причому робили це досить різко і не соромлячись у виразах.
Зіркова мама поспішила встати на захист дочки - Оля Полякова залишила кілька коментарів, в яких дала жорстку відповідь на висловлювання недоброзичливців. Вона порадила Маші не звертати на це увагу, адже подібні люди просто заздрять їй.
"Маша, якби я слухала всіх доброзичливців в житті, я б сиділа зараз у Вінниці, і строчила коменти з закритих акаунтів, під постами зірок і їх дітей, виливаючи на них своє сіре невдале життя!!!! Але я вибрала інший шлях, навчання розвитку, і щоденної праці, той шлях яким ти зараз ідеш!!!! Так що йди і не оглядайся на шипіння невдах, цей саунд завжди за спиною в успішних, і секрет у тому, що шипіння потім переростає в захоплений гуркіт!!!" - написала співачка
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Оля також дала ще одну дієву пораду.
"І заблокуй зараз же цих тварюк", - додала виконавиця.
"Моя прекрасна фея!!!!" - підсумувала Полякова.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Багато фоловерів поспішили погодитись з співачкою і висловили своє обурення і здивування на адресу тих, хто пише гидоту 14-річній дівчинці.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша сяяла стильним образом в приталеному комбінезоні.
Раніше дочка Олі Полякової,14-річна Маша вперше заспівала на концерті.
Також дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги.