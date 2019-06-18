"Не оглядайся на шипіння невдах": Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Користувачі мережі розкритикували вокальні дані Маші

14-річна дочка відомої співачки Олі Полякової Маша пробує себе на різних теренах - дівчинка вже є досить успішним блогером, а нещодавно також зізналася, що займається вокалом і поділилася відео свого першого виступу на сцені. Днями Маша взяла участь у фестивалі в Дніпрі, де також і заспівала.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, виклавши фото в коротких шортах і топі і з розпущеним волоссям.

"Прямо зараз я в Дніпрі на фесті блогерів, тут дуже багато блогерів з усіх міст України, також завтра ми будемо виступати на центральній площі Дніпра, я також буду там співати, тому всіх чекаю", - поділилася молодша Полякова.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Проте у відповідь дівчинка отримала безліч негативних коментарів про її вокальні дані - користувачі мережі писали, що вона погано співає, причому робили це досить різко і не соромлячись у виразах.

Зіркова мама поспішила встати на захист дочки - Оля Полякова залишила кілька коментарів, в яких дала жорстку відповідь на висловлювання недоброзичливців. Вона порадила Маші не звертати на це увагу, адже подібні люди просто заздрять їй.

"Маша, якби я слухала всіх доброзичливців в житті, я б сиділа зараз у Вінниці, і строчила коменти з закритих акаунтів, під постами зірок і їх дітей, виливаючи на них своє сіре невдале життя!!!! Але я вибрала інший шлях, навчання розвитку, і щоденної праці, той шлях яким ти зараз ідеш!!!! Так що йди і не оглядайся на шипіння невдах, цей саунд завжди за спиною в успішних, і секрет у тому, що шипіння потім переростає в захоплений гуркіт!!!" - написала співачка

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Оля також дала ще одну дієву пораду.

"І заблокуй зараз же цих тварюк", - додала виконавиця.

"Моя прекрасна фея!!!!" - підсумувала Полякова.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Багато фоловерів поспішили погодитись з співачкою і висловили своє обурення і здивування на адресу тих, хто пише гидоту 14-річній дівчинці.

Правильно мама каже!

Оля, ті люди які зараз об**рають вашу дочку, ще нічого не добилися сидячи на своїх диванах, а у вас дуже активна і красива принцеска

Кошмар. Люди скільки у вас гидоти? Немає щоб підтримати або дати якийсь потрібний рада,ви гнобите людей??? Знаю одне, що по собі людей не судять, якщо ви не вмієте співати і нормально, тактовно спілкуватися, то не значить що і інші такі ж. Машенька, ти молодець і розумничка) Не слухай цих людей дволиких

Маша, ти прекрасно виступила і як спікер і як співачка. Талантище

Машенька, ти приголомшлива дівчинка. Тебе всі люблять, а заздрісники злостивлять. Не звертай на них уваги

Машунь, не слухай нікого! Ти дуже талановита дівчинка, йди вперед до своєї мети і не звертай уваги на невдах

Обожнюю. Красуня. Всі, хто пише гидоти на адресу тебе і твоєї мами, це люди, які страшенно заздрять. Ви богині. Ти Маша просто неймовірна красуня. Я з радістю милуюся усіма твоїми фото

Люди чому Ви такі жорстокі？Маша ти молодець！Ти ще зовсім юна, а вже шукаєш шлях яким тобі крокувати, Щасти！

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша сяяла стильним образом в приталеному комбінезоні.

Раніше дочка Олі Полякової,14-річна Маша вперше заспівала на концерті.

Також дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги.