По стопах матері: дочка Олі Полякової вперше заспівала на концерті

Дівчинка зізналася, що всього півроку займається вокалом
Старша дочка знаменитої співачки Олі Полякової 14-річна Маша вже є дуже популярним блогером - у неї більше 100 тисяч підписників в Instagram. Дівчинка ще точно не вирішила, чим хоче займатися в майбутньому, тому пробує себе у різних областях. У тому числі і в маминому "царстві" - вона вже якийсь час займається з педагогом з вокалу і прийшла пора продемонструвати успіхи.
Маша вперше заспівала на сцені у рамках концерту Comedy Kids. Відео свого виступу вона поділилася в Instagram. Для дебюту дівчинка вибрала не найпростішу пісню Ріанни "Diamonds". Вона вийшла на сцену в стильному темно-синьому комбінезоні, розписаному ієрогліфами, і білих кросівках. Варто відзначити, що Полякова-молодша трималася на сцені досить впевнено і розкуто.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Ну ось і відео з концерту, я займаюся трохи більше півроку і вже показую успіхи, а все завдяки моєму чудовому вчителю, спасибі вам велике, а у вас є хобі, і скільки ви цим займаєтеся?" - написала Маша.
Відео: Маша Полякова виступила на концерті (instagram.com/mashapolyakova)
Більшість підписників почали хвалити починаючу співачку, відзначаючи її гарний голос і закликаючи продовжувати вчитися і вдосконалювати майстерність. Однак є й чимало негативних коментарів - деякі користувачі мережі вважають, що заспівала вона не дуже добре і вибрала невідповідну пісню. До речі, зіркова мама Маші активно захищає її, досить різко відповідаючи всім критикам.
Нагадаємо, Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь.
Раніше дочка Олі Полякової Маша в трендовому образі показала довгі ноги.
До речі, Маша Полякова поділилася радісною звісткою про поповнення в сім'ї. В будинку Олі Полякової з'явилося кумедне цуценя Помаранского шпіца, якого назвали Тіною.