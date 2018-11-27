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"Красива пара": Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком

Lite » Зірки 27.11.2018 - 14:07
"Красива пара": Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистів запідозрили в романі

Українська співачка Ані Лорак, що перебралася до Росії, і яка оголилася для зйомок відвертого кліпу, викликала суперечки серед шанувальників новим знімком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому зображена в обіймах російського виконавця Сергія Лазарєва.

На знімку співак ніжно пригорнув Кароліну.

&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком

Фото: Ані Лорак і Сергій Лазарєв (instagram.com/anilorak)

"Кажуть, що дружби не буває в шоу-бізнесі, а я кажу буває! Виконую обіцянку, за вашими проханнями - фото з моїм дорогим другом", - написала Ані.

Лазарєв, в свою чергу, також опублікував спільні фото з Лорак і залишив лаконічний підпис: "Коли не потрібно слів...".

&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком

Фото: Ані Лорак і Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

Знімки розбурхали шанувальників співачки. Багато відзначили в коментарях, що не вірять у їхню дружбу. На їхню думку, артистів пов'язують любовні стосунки, і вони прекрасно виглядають разом.

Знайшлися і такі, хто натякнув на нетрадиційну орієнтацію Лазарєва.

"Красива пара", "Це любов", "Якщо б ви були парою...ммм такі красиві!", "Якщо він був натурал відмінна пара вийшла б", "Ви такі шикарні", "Він іншої орієнтації,тому і дружба", "Ви гармонійні разом" - пишуть фоловери.

&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком

&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком

&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком

&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком

&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком&quot;Красива пара&quot;: Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Відзначимо, що в даний момент Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак осоромилася з російським святом.

Зазначимо, що Ані Лорак розбурхала фанів дивним вбранням.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася ніжним знімком.

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Ані ЛоракСергей Лазаревпевец
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