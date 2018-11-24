"С днем матери": Лорак оконфузилась с российским праздником

Фото: (instagram.com/anilorak)

В Украине День матери празднуется во второе воскресенье мая

Многие украинцы уже приготовились поздравлять своих мам с прекрасным, теплым праздником — Днем матери. Правда существует одно "но": празднование Дня матери в Украине приходится на второе воскресенье мая. Даже некоторые звезды успели оконфузиться с поздравлением. Недавно известная укрианская певица Ани Лорак опубликовала в своем Instagram поздравление.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/anilorak)

Интересно, что Лорак поздравила всех женщин даже не в российский День матери, а 23 ноября. По общедоступным данным, ни в одной стране 23 ноября этот праздник не учрежден.

LITE собрал подборку интересных фактов о Дне матери. В Украине, как и в 84 странах мира, празднуется День матери во второе воскресенье мая. В 2018 году его праздновали 13 мая. В следующем году праздник приходится на 12 число. Во многих странах чествование матерей объединили с Международным женским днем — 8 марта. На Ближнем Востоке День матери отмечают 21 марта — в День весеннего равноденствия.

Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое "Материнское воскресенье" (англ. Mothering Sunday) — во второе воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей стране.

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником еще в 84 странах.

В Украине еще 900 лет назад пытались учредить День матери, но в 1939 году советские власти его запретили. В независимой Украине праздник начали отмечать с 1999-го. Празднование Дня матери во второе воскресенье мая связано с религией. В нашей стране верующие считают май месяцем Пречистой Девы Марии — матери Божьей.

В РФ праздник День матери был учрежден 30 января в 1998 году указом тогдашнего президента страны Бориса Ельцина. В документе №120 "О Дне матери" говорилось, что праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

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Видео: (video.rbc.ua)