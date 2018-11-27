"Красивая пара": Лорак взбудоражила сеть фото с российским певцом

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистов заподозрили в романе

Перебравшаяся в Россию украинская певица Ани Лорак, которая обнажилась для съемок откровенного клипа, вызвала споры среди поклонников новым снимком. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в объятиях российского исполнителя Сергея Лазарева.

На снимке певец нежно приобнял Каролину.

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com/anilorak)

"Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам - фото с моим дорогим другом", - написала Ани.

Лазарев, в свою очередь, также опубликовал совместные фото с Лорак и оставил лаконичную подпись: "Когда не нужно слов...".

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

Снимки взбудоражили поклонников певицы. Многие отметили в комментариях, что не верят в их дружбу. По их мнению, артистов связывают любовные отношения, и они прекрасно смотрятся вместе.

Нашлись и такие, кто намекнул на нетрадиционную ориентацию Лазарева.

"Красивая пара", "Это любовь", "Если бы вы были парой...ммм такие красивые!", "Если он был натурал отличная пара бы вышла", "Вы такие шикарные", "Он другой ориентации,поэтому и дружба", "Вы гармоничны вместе" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Отметим, что в данный момент Ани Лорак разводится со своим мужем.

Напомним, ранее Ани Лорак оконфузилась с российским праздником.

Кстати, Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась нежным снимком.

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