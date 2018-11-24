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Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа (видео)

Lite » Звезды 24.11.2018 - 14:28
Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа (видео)
Фото: (instagram.com/anilorak)

Артистка на одном из кадров запечатлена без нижнего белья

Известная украинская певица Ани Лорак, которую недавно обвинили в использовании фотошопа, опубликовала тизер клипа к новой песни "Сон". В одном из кадров видно совершенно голую артистку. Видеоролик размещен на странице звезды в Instagram.

 

 

Видео: (instagram.com/anilorak)

"Сон — мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные места, существование которых невозможно объяснить или понять... Скоро...", – подписала видео артистка.

Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа (видео)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

На кадрах Лорак позирует практически обнаженной — без белья, прикрывшись блестящей тканью.

Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа (видео)

Кадр из видео instagram.com/anilorak

Пикантные кадры восхитили поклонников звезды, которые буквально забросали ее комплиментами в социальной сети. Некоторые раскритиковали съемки без белья: "как всегда нужно показать голое тело, куда ж без этого...".

Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа (видео)

Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа (видео)

Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа (видео)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась нежным снимком.

Видео: (video.rbc.ua)

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