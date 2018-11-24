Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа (видео)

Фото: (instagram.com/anilorak)

Артистка на одном из кадров запечатлена без нижнего белья

Известная украинская певица Ани Лорак, которую недавно обвинили в использовании фотошопа, опубликовала тизер клипа к новой песни "Сон". В одном из кадров видно совершенно голую артистку. Видеоролик размещен на странице звезды в Instagram.

Видео: (instagram.com/anilorak)

"Сон — мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные места, существование которых невозможно объяснить или понять... Скоро...", – подписала видео артистка.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

На кадрах Лорак позирует практически обнаженной — без белья, прикрывшись блестящей тканью.

Кадр из видео instagram.com/anilorak

Пикантные кадры восхитили поклонников звезды, которые буквально забросали ее комплиментами в социальной сети. Некоторые раскритиковали съемки без белья: "как всегда нужно показать голое тело, куда ж без этого...".

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась нежным снимком.

Видео: (video.rbc.ua)