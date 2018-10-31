"Как статуэтка": Ани Лорак поделилась нежным снимком

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица анонсировала выход клипа на песню "Сон"

Известная украинская певица Ани Лорак, которую обвинили в использовании фотошопа, очаровала поклонников новым снимком. Нежное фото артистка опубликовала в Instagram.

На нем Лорак позирует в роскошном длинном платье розового цвета с обнаженным плечом. Таким образом звезда анонсировала выход клипа на свою новую песню "Сон".

"Coming soon... #сон…", - подписала фото певица.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Подписчики восхитились нарядом артистки, отметив, что ей идет такой скромный и нежный образ. Некоторые пользователи сети спросили, почему же такое красивое платье не погладили перед съемкой.

"Это будет сказочный сон....", "Как статуэтка", "Очень нежная!...Такой образ очень подходит Каролине", "А погладить нельзя было платье?", "Вы похожи на греческую статую. Класс!", "Было бы ещё лучше если бы платье погладили перед фотосессией", "WOW!!! Нереально красивая фотография. Богиня!!!", "Нежно. Красиво. Сказка будет", - пишут фолловеры.

Ранее сообщалось, что подписчики 40-летней Ани Лорак уличили ее в депрессии.

Ранее мы сообщали, что процесс развода Ани Лорак может растянуться на несколько лет. Журналисты обратились к юристу, который разбирается в бракоразводных моментах, и узнали о тонкостях расторжения брака звездной пары.

Оказывается, данный процесс между гражданином Украины и гражданином другой страны всегда сложнее, чем обычный бракоразводный процесс, даже если брак был заключен на территории Украины.

Видео: РБК-Украина