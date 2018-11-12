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"Королева на хайпі": Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим

Lite » Зірки 12.11.2018 - 10:48
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Вбрання артистки на "Лізі сміху" викликало неоднозначну реакцію фанів

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка показала гнучку фігуру на відпочинку, викликала ажіотаж у мережі своїм новим фото, яке вона опублікувала в Instagram.

На знімку 34-річна Полякова позує в короні, золотистих брюках і пуховику. Доповнила образ артистка чорною тунікою з золотим узором і босоніжками на шпильці.

"Королева на хайпи)))" - підписала знімок зірка.

&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

За добу фото набрало понад 35 тисяч лайків і сотні коментарів. Багатьом наряд Олі сподобався, проте знайшлися і ті, які відзначили, що в такому вигляді вона дуже схожа на епатажного російського стиліста Сергія Звєрєва. Інші підписники додали, що таку ж куртку вони бачили на Філіпі Кіркорові.

&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим

&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим

&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим

&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим

&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим&quot;Королева на хайпі&quot;: Олю Полякову порівняли з Сергієм Звєрєвим

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Полякова викликала справжній ажіотаж у мережі, опублікувавши свої повністю" голі" фото. При цьому з боку шанувальників співачки посипалися як позитивні, так і негативні відгуки про її вчинки. Однак Полякова не розгубилася, і дала жорстку відповідь хейтерам.

До цього Полякова зізналася, скільки ж витратила на своє гранд-шоу "Королева ночі".

Відео: РБК-Україна

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