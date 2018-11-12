"Королева на хайпе": Олю Полякову сравнили с Сергеем Зверевым

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Наряд артистки на "Лиге смеха" вызвал неоднозначную реакцию фанов

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая показала гибкую фигуру на отдыхе, вызвала ажиотаж в сети своим новым фото, которое она опубликовала в Instagram.

На снимке 34-летняя Полякова позирует в короне, золотистых брюках и пуховике. Дополнила образ артистка черной туникой с золотым принтом и босоножками на шпильке.

"Королева на хайпе)))" - подписала снимок звезда.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

За сутки фото набрало более 35 тысяч лайков и сотни комментариев. Многим наряд Оли понравился, однако нашлись и те, которые отметили, что в таком виде она очень похожа на эпатажного российского стилиста Сергея Зверева. Другие подписчики добавили, что такую же куртку они видели на Филиппе Киркорове.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Полякова вызвала настоящий ажиотаж в сети, опубликовав свои полностью" голые" фото. При этом со стороны поклонников певицы посыпались как положительные, так и негативные отзывы о ее поступки. Однако Полякова не растерялась, и дала жесткий ответ хейтерам.

До этого Полякова призналась, сколько же потратила на свое гранд-шоу "Королева ночи".

Видео: РБК-Украина