"Барби украинского производства": Оля Полякова в розовом купальнике показала гибкую фигуру

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники Поляковой поддержали и защитили ее от хейтеров

Королева ночи Оли Полякова до последнего держит своих поклонников в волнительном напряжении, демонстрируя свою спортивную фигуру. Длинноногая 34-летняя певица после своего гранд-шоу в Киеве отправилась на заслуженный отдых на Мальдивы. К слову, до этого Полякова призналась, сколько же потратила на свое шоу "Королева ночи".

На очередном летнем снимке счастливая Полякова позирует в ярком закрытом купальнике розового цвета. Из-за чего некоторые поклонники в комментариях даже сравнили ее с "куклой Барби".

"Кукла Барбі українського виробника! Класна!" — отметил юзер под ником bazikina.

В свою очередь украинская исполнительница с юмором прокомментировала предыдущие нападки хейтеров по поводу своих оголенных фото.

"Странная штука соцсети и фолловеры, им всегда все не так — то слишком голая, то слишком одетая, то купальник слишком одинаковый, вам, господа, не угодишь, — смеется Полякова. —Да я и не стремлюсь… Кто спрашивал где я? Это Мальдивы, и мне понравилось здесь!"

Роскошная Оля Полякова на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что буквально сразу же по приезду Полякова поразила своих поклонников оголенными фото, запустив оригинальный флешмом "трусы для трусов". Тогда на певицу посыпался град как положительных, так и негативных отзывов. На что певица предложила своим хейтерам быть "независимыми, взрослыми женщинами", "чувствовать себя свободными и сексуальными".

Поклонники Поляковой поспешили поддержать свою любимицу, прокомментировав ее новый снимок в розовом купальнике.

"Завидуют! Вы очень красивая! Так держать!" — поддерживает galamalinka.

"Хороша чертовка", — восхищается annete_reiss.

"Нормальный купальник! Как говорил Скрябин: "Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них Парижем?!" Так же и это, какая разница, какого цвета у тебя купальник, если в нем загораешь на Мальдивах", — улыбается ksiushakhmilevskaia.

"Олечка, живи в свое удовольствие, пускай хейтеры завидуют, что не могут так, не могут избавиться от стереотипов и прочего мусора в своей голове!" — пишет lorensiya92.

"Да, крутая! Фигура супер!" — подчеркивает potyrnak.

"Красотка во всем)! И голая, и одетая, и в любом купальнике", — восхищается svitlana_viktorovna.

Скриншот комментариев instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее украинский комик Юрий Ткач прокомментировал отношения с Поляковой, отметив: " В нее влюбляешься просто".

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