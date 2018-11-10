Фанати розкритикували новий хіт "Час і Скло"

Відео: (youtube.com/Час і Скло)

9 листопада група "Час і Скло" випустила lyric video "Песня про лицо" в стилі edm trap music. "Песня про лицо" є першим синглом з майбутнього альбому гурту, вихід якого запланований на 2019 рік. Фанати розкритикували "Пісню" назвавши її невдалим хітом і напророкували "кінець групи". Таку думку вони висловили в коментарях під кліпом, опублікованими на YouTube-каналі гурту "Час і Скло".

Фанати написали, що глибоко розчаровані діяльністю групи. Деякі вважають, що творчість артистів "дала збій" ще на пісні "Е,Бой".

"Мені особисто пісня зайшла!!! І ті хто кажуть, мовляв: "До матів до каталися" то зараз спробуйте знайти пісні популярних артистів без мату! Таких ОДИНИЦІ не осуджуйте їх за це, як ніби самі матом ніколи не лаялися P. S. я не хочу нікого засуджувати, у кожного свій смак, але все ж, чомусь їх найбільше за матюки засуджують, прикро якось", - помічає один з шанувальників.

"Коли я була маленькою, я була фанаткою цієї групи. Але з кожним роком їх пісні погіршуються. До матів докотилися, я такого від Наді і Льоші не очікувала. Зараз їх пісні не викликають жодних емоцій. Пісня навіть не про що не говорить. Моя молодша сестричка заплакала, коли почула, бо їхні пісні стали похмурими. І не заходять. Я нікого не засуджую. Просто з кожним разом пісні стають гірше", — пише обурена користувачка під ніком Dasha Kold.

"Вони не скотилися, а просто намагаються щось нове, мат і що ???", - пишуть в коментарях.

"Ех.... Хлопці, послухайте. Надя, Льоша, досить випускати пісні та кліпи подібного роду. Раніше ваші пісні були набагато краще. Я думала, що останньою краплею стане "Е,Бой". Але ні... Це гірше!!! Я - підліток, який раніше просто не міг без ваших пісень. Ви дуже добре стартували з проектом "Час І Скло". Та так сильно впали на моїх і не тільки очах (і вухах). (...) Я не кажу, що кину вашу групу. Але будь ласка, зробіть що-небудь з вашими кліпами. Тут взагалі ніякого сенсу немає", — обурюється засмучений фанат.

"Ви величезні молодці!!! Новий хіт і знову популярний, хейтять тільки малолітки, так як не звикли до такого способу життя!!! ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАЙТЕ, ВИ НАЙКРУТІШІ", - пише захоплена фанатка.

"Раніше пісні були шик і блиск, ну і в "Е,Бой'' був куплет (співала Дорофєєва), який всім подобався, а в цій пісні зовсім нічого не зачепило, навіть 2 разів слухати не стала. Не зайде ця пісня!!! Вона жахлива! (Це особисто моя думка)", — пише Анастасія Колодрибская.

"Шлак повний!!! А які раніше у них були хороші пісні))", — згадує один із слухачів.

"Ну ось і все - скінчилася група", — пише користувач під ніком "Не Критик".

Скріншоти коментарів під відео youtube.com/Час і Скло

Нагадаємо, що "Нерви" випустили життєстверджуючу пісню.

Також солістка групи "Час і Скло" влаштувала перевірку чоловікові у своєму DoDo Vlog.

Додамо, Надя Дорофєєва знялася в романтичній комедії "Я, Ти, Він, Вона". Нещодавно вийшов трейлер до цього фільму.

Відео: РБК-Україна