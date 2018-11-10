Фанаты раскритиковали новый хит "Время и Стекло"

Видео: (youtube.com/Время и Стекло)

9 ноября группа "Время и Стекло" выпустила lyric video "Песня про лицо" в стиле edm trap music. "Песня про лицо" является первым синглом из будущего альбома группы, выход которого запланирован на 2019 год. Фанаты раскритиковали "Песню" назвав ее неудавшимся хитом и предрекли "конец группы". Такое мнение они выразили в комментариях под клипом, опубликованным на YouTube-канале "Время и Стекло".

Большинство поклонников группы назвали песню "качающей" и настоящим хитом. Некоторые написали, что глубоко разочарованы деятельностью группы. Некоторые посчитали, что творчество артистов "дало сбой" еще на песне "Е,Бой".

"Мне лично песня зашла!!! И те кто говорят, мол: "До матов до катались" то сейчас попробуйте найти песни популярных артистов без мата! Таких ЕДИНИЦЫ не осуждайте их за это, как будто сами матом никогда не ругались P. S. я не хочу никого осуждать, у каждого свой вкус, но все же, почему-то их больше всего за маты осуждают, обидно как-то﻿", — подмечает один из поклонников.

"Когда я была маленькой, я была фанаткой этой группы. Но с каждым годом их песни ухудшаются. До матов докатились, я такого от Нади и Леши не ожидала. Сейчас их песни не вызывают никаких эмоций. Песня даже не о чем не говорит. Моя младшая сестренка заплакала, когда услышала, потому что их песни стали унылыми. И не заходят. Я никого не осуждаю. Просто с каждым разом песни становятся хуже", — пишет возмущенная пользовательница под ником Dasha Kold.

"Они не скатились, а просто пробуют что-то новое, мат и что???", - пишут в комментариях.

"Эх.... Ребята, послушайте. Надя, Леша, хватит выпускать песни и клипы подобного рода. Раньше ваши песни были намного лучше. Я думала, что последней каплей будет "Е, бой". Но нет... Это хуже!!! Я - подросток, который раньше просто не мог без ваших песен. Вы очень хорошо стартовали с проектом "Время и Стекло". И так сильно упали на моих и не только глазах (и ушах). (...) Я не говорю, что брошу вашу группу. Но пожалуйста - сделайте что-нибудь с вашими клипами. Тут вообще никакого смысла нет", — возмущается расстроенный фанат.

"Вы огромные молодцы!!! Новый хит и снова популярен, хэйтят только малолетки, так как не привыкли к такому образу жизни!!! ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ВЫ САМЫЕ КРУТЫЕ", - пишет восторженная фанатка.

"Раньше песни были шик и блеск, ну и в "Е,бой'' был куплет (пела Дорофеева), который всем нравился, а в этой песне совсем ничего не зацепило, даже 2 раз слушать не стала. Не зайдет эта песня!!! Она ужасная! (Это лично мое мнение)", — пишет Анастасия Колодрибская.

"Шлак полнейший!!! А какие раньше у них были хорошие песни))", — вспоминает один из слушателей.

"Ну вот и все - кончилась группа", — пишет пользователь под ником "Не Критик".

Скриншоты комментариев под видео youtube.com/Время и Стекло

Напомним, что "Нервы" выпустили жизнеутверждающую песню.

Также солистка группы "Время и Cтекло" устроила проверку мужу в своем DoDo Vlog.

Добавим, Надя Дорофеева снялась в романтической комедии "Я, Ты, Он, Она". Недавно вышел трейлер к этому фильму.

Видео: РБК-Украина