"Я, ты, он, она": вышел трейлер убойной комедии от "Квартала 95"

Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

29 октября вышел официальный трейлер новой романтической комедии "Я, ты он, она", снятой студией "Квартал 95" при поддержке Госкино.

Режиссерами картины, которую можно будет увидеть в кинотеатрах уже с 27 декабря, стали Владимир Зеленский и голливудский режиссер Дэвид Додсон.

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Лента рассказывает о супругах Ткаченко - Максиме (Владимир Зеленский) и Яне (Настя Короткая), которые прожили в браке 10 лет. За это время отношения превратились в союз, любовь - в уважение, а страсть - в обязанность. И в один момент Максим и Яна решили развестись. К тому времени перед каждым из них уже открылись новые перспективы в личной жизни, каждый из них пытается найти счастье вне брака. Герои их новых романов - Борис (Евгений Кошевой) и Елена (Надя Дорофеева). Но суд, не услышав весомых причин для развода, дает супругам месяц на примирение...

В фильме также снялись Ольга Сумская, Стас Боклан, Оля Полякова, Сергей Бабкин, Юрий Ткач и другие.

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Добавим, что саундтрек к фильму написала группа "Антитіла". Кроме того, в ленте прозвучат хиты в исполнении "Время и Стекло", Сергея Бабкина и группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Напомним, что недавно квартальцы жестко высмеяли выступление Николая Тищенко на Танцах со звездами.

Видео: РБК-Украина