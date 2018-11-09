"Нервы" выпустили жизнеутверждающую песню

"Нервы" (фото: пресс-служба группы)

Новый трек Жени Мильковского и Ко о том, что никогда нельзя опускать руки

Популярная украинская рок-группа "Нервы" выпустила лирическую, но жизнеутверждающую композицию "Так Как Надо!".

Эта песня, по словам музыкантов, рассказывает о том, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки.

"Что бы не происходило, помните: все так, как надо!" - комментируют артисты.

Сингл: SoundCloud/nervy_official

Лидер группы Женя Мильковский говорит, что эта песня была написана около семи лет назад.

"Но в тот момент она не нашла своего места в нашем материале и мы решили отложить ее в "долгий ящик". Сказать честно, я даже не понимаю, почему я ее тогда написал, ведь предпосылок к этому никаких не было. Как-то, сидя дома и не придумав, чем себя занять, я вспомнил об этой песне и решил записать видео в Instagram, спел отрывок. В итоге она "зашла" нашим слушателям, они начали делать на нее каверы, просить ее записать. И мы с парнями приняли решение это сделать. Тем более, что сейчас эта песня для меня куда более актуальна, чем тогда, семь лет назад, и оправдывает каждое свое слово. Именно сейчас я чувствую, что у меня и у группы все так, как надо!" - отметил фронтмен "Нервов".

Добавим, что 15 ноября "Нервы" выступят в Киеве с презентацией новой программы. Концерт состоится в клубе Atlas. Также вживую новые песни группы можно будет услышать в Харькове, Днепре и Полтаве.

Напомним, популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила лирик-видео на сингл "Песня Про Лицо" - первый трек из будущего альбома коллектива, выход которого запланирован на 2019 год.

Ранее мы писали о том, что ТНМК представили видеоклип к новому синглу "Янголи".

Видео: РБК-Украина