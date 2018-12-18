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Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9

Lite » Зірки 18.12.2018 - 12:37
Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На знімках ведуча відображена в блискучій відвертій сукні

Стильна ведуча "Світського життя" Катя Осадча, яка в еко-шубі прогулялася по Ватикану, поділилася з шанувальниками першими кадрами, зробленими на зйомках дев'ятого сезону вокального шоу Голос країни. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також в "історіях" акаунту.

На одному з фото Катя сидить у гримерці, ще не встигнувши надіти сценічне вбрання.

"Ми починаємо зйомки! Дев'ятий сезон!" - написала Осадча.

Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Далі вона показала кілька знімків з закулісся, на яких вона вже позує в блискучій відвертій сукні з пікантним декольте.

Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9

Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9

Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також ведуча проекту показала загальний знімок із зірковими тренерами та її колегою і чоловіком Юрієм Горбуновим.

Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що в 9-му сезоні одним із суддів вперше став відомий зарубіжний співак Dan Balan.

Підписники похвалили зовнішній вигляд Осадчої і відзначили, що дуже чекають старту шоу.

До речі, співачка Джамала також залишила коментар, побажавши всім причетним хорошого сезону. Раніше артистка також виступала в якості тренера на проекті.

"Хорошого сезону вам!! талановитих учасників", - написала Джамала.

Їй вторять і інші користувачі мережі.

"Вдалого початку";

"Коли чекати по телевізору?";

"Урааа, Катя Вам не холодно в такому вбранні?";

"Неймовірно красива";

"Катя, молодшаєш від передачі до передачі!!!";

"Легкого і приємного спілкування з колегами, суддями", - пишуть фолловери.

Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тренерами нового сезону Голосу країни стануть шоумен Потап і співачка Тіна Кароль, а також мультиартист MONATIK. Тренери передавали один одному музичну естафету, наспівуючи пісні своїх конкурентів під час підготовки до боротьби за перемогу, тим самим даючи підказки, хто може стати наступним.

"Це чудовий проект, в якому ніколи не знаєш, що тебе чекає. Саме тому він мені і подобається. Я буду чекати своїх людей. Людей, які зможуть зачепити мене своїм талантом і співом", - відзначив MONATIK, який вперше сяде в тренерське крісло "дорослого" Голосу країни.

До речі, Катя Осадча показала, як відпочиває в Стамбулі з Лесею Нікітюк.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)

Голос країни 9: четвертим тренером став відомий зарубіжний виконавець "Шопінг і пригоди": Катя Осадча показала, як відпочиває у Стамбулі з Лесею Нікітюк
Новини України Катя ОсадчаведущаяГолос країни 9
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