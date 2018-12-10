Обнародовано имя следующего тренера Голосу країни 9

Видео: youtube.com/Голос країни

Создатели популярного в Украине вокального шоу Голос країни назвали имя следующего звездного тренера, который будет искать лучшие голоса страны. Им стала знаменитая певица Тина Кароль, которая недавно восхитила клипом на новую песню.

Отметим, что исполнительница станет тренером Голосу країни уже в шестой раз. За время тренерства она дважды праздновала победу со своими подопечными - Антон Копытин в пятом сезоне и Александр Клименко в седьмом.

Фото: Тина Кароль (пресс-служба 1+1)

Как призналась артистка, она будет искать честный голос и наполненную душу.

"Я верю в победу талантливых участников. Я всегда прислушиваюсь к своему подопечному, обращаю внимание на его сильные и лучшие качества, не мешаю ему проявлять те чувства, которые он хочет. Важно, чтобы тренер позволял участнику петь ту песню, которая близка его сердцу, его голосу, его мыслям. В этом году я буду искать красивый тембр, наполненную душу и честный голос. Голос нации Украины. Поэтому моя команда будет полна лидеров, творческих личностей и людей, которые не боятся экспериментировать и бросать себе вызовы", - прокомментировала Кароль.

Фото: Тина Кароль (пресс-служба 1+1)

В промо-ролике проекта Тина также продемонстрировала свою готовность к бою за новую звезду Голосу країни. Певица зажигает в ярком танце и напевает мотивы с известной всем песни MONATIK "Кружит". Перейдет ли вокальная эстафета от Тины Кароль к MONATIK, телезрителям станет известно уже в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе поклонникам Голосу країни 9 стало известно, что в новом сезоне в одно из тренерских кресел сядет шоумен и продюсер Потап. Он заявил, что будет искать в свою команду таланты из народа и отметил, что в этом сезоне зрителей ждет потрясающий тренерский состав.

Отметим, что победителем "Голосу країни-8" стала подопечная Сергея Бабкина Алена Луценко. Недавно артистка выпустила свой первый клип на песню "Над Україною". Над съемками клипа работали две съемочные группы, а экранизировать дебютную работу Алены Луценко взялся молодой и талантливый режиссер Александр Махач.

Мы также писали о том, что известная украинская исполнительница Ани Лорак, судья шоу "Голос Країни", активно гастролирующая в России, считает, что она причастна к популярности Никиты Алексеева (Alekseev) и группы KAZKA.

Видео: РБК-Украина