"Буду ждать своих людей": раскрыто имя третьего тренера Голосу країни 9

Видео: MONATIK рассказал о своих ожидании от судейства в новом сезоне "Голоса страны" (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Создатели популярного в Украине вокального шоу Голос країни рассекретили имя следующего звездного тренера, который займет одно из кресел. Им стал популярный певец MONATIK, ранее ставший триумфатором музыкальной премии "М1 Music Awards" вместе с Надей Дорофеевой.

Ранее артист уже бывал тренером проекта Голос. Діти, и его подопечная Данэлия Тулешова стала победительницей в прошлом году.

"Пока я могу только догадываться, что такое взрослый "Голос". Ведь все, что я делал, это собирал слухи о нем. У меня есть практика работы с детьми в роли тренера, но мне очень интересно, как работать со взрослыми талантами, которые еще не стали артистами, которые еще не засияли", - прокомментировал MONATIK.

Фото: MONATIK (пресс-служба 1+1)

Артист поделился своими планами на победу во взрослом проекте, а также показал первые кадры нового промо-ролика, который скоро появится в эфире канала "1+1".

"Это великолепный проект, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет. Именно поэтому он мне и нравится. Я буду ждать своих людей. Людей, которые смогут зацепить меня своим талантом и пением", - рассказал певец.

Напомним, ранее стало известно, что тренерами нового сезона Голосу країни станут шоумен Потап и певица Тина Кароль. Тренеры передают друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу, тем самым давая подсказки, кто может стать следующим.

Мы также писали о том, что популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно победила в номинации "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" по версии "М1 Music Awards", прокомментировала видео о новом сезоне шоу "Голос країни". В забавном ролике известный артист, продюсер и шоумен Потап в спортзале "поет" песню Тины "Сдаться ты всегда успеешь".

А также сообщали, что Потап "подержался" за грудь Тины Кароль.

Видео: РБК-Украина