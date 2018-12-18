Катя Осадчая показала первые фото со съемок Голосу країни 9

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

На снимках ведущая запечатлена в блестящем облегающем платье

Стильная ведущая "Світського життя" Катя Осадчая, которая в эко-шубе прогулялась по Ватикану, поделилась с поклонниками первыми кадрами, сделанными на съемках девятого сезона вокального шоу Голос країни. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram, а также в "историях" аккаунта.

На одном из фото Катя сидит в гримерке, еще не успев надеть сценический наряд.

"Мы начинаем съемки! Девятый сезон!" - написала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Далее она показала несколько снимков из закулисья, на которых она уже позирует в блестящем облегающем платье с пикантным декольте.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также ведущая проекта показала общий снимок со звездными тренерами и ее коллегой и мужем Юрием Горбуновым.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что в 9-м сезоне одним из судей впервые стал известный зарубежный певец Dan Balan.

Подписчики похвалили внешний вид Осадчей и отметили, что очень ждут старта шоу.

Кстати, певица Джамала также оставила комментарий, пожелав всем причастным хорошего сезона. Ранее артистка также выступала в качестве тренера на проекте.

"Хорошего сезона вам!! талантливых участников", - написала Джамала.

Ей вторят и другие пользователи сети.

"Вдалого початку";

"Когда ждать по телевизору?";

"Урааа, Катя Вам не холодно в таком наряде?";

"Невероятно красивая";

"Катя, молодеешь от передачи к передаче!!!";

"Лёгкого и приятного общения с коллегами, судьями", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее стало известно, что тренерами нового сезона Голосу країни станут шоумен Потап и певица Тина Кароль, а также мультиартист MONATIK. Тренеры передавали друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу, тем самым давая подсказки, кто может стать следующим.

"Это великолепный проект, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет. Именно поэтому он мне и нравится. Я буду ждать своих людей. Людей, которые смогут зацепить меня своим талантом и пением", - отметил MONATIK, который впервые сядет в тренерское кресло "взрослого" Голосу країни.

Кстати, Катя Осадчая показала, как отдыхает в Стамбуле с Лесей Никитюк.

Лав-стори Кати Осадчей и Юрия Горбунова (видео РБК-Украина)