Катя Осадчая показала первые фото со съемок Голосу країни 9

На снимках ведущая запечатлена в блестящем облегающем платье
Стильная ведущая "Світського життя" Катя Осадчая, которая в эко-шубе прогулялась по Ватикану, поделилась с поклонниками первыми кадрами, сделанными на съемках девятого сезона вокального шоу Голос країни. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram, а также в "историях" аккаунта.
На одном из фото Катя сидит в гримерке, еще не успев надеть сценический наряд.
"Мы начинаем съемки! Девятый сезон!" - написала Осадчая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Далее она показала несколько снимков из закулисья, на которых она уже позирует в блестящем облегающем платье с пикантным декольте.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Также ведущая проекта показала общий снимок со звездными тренерами и ее коллегой и мужем Юрием Горбуновым.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Напомним, что в 9-м сезоне одним из судей впервые стал известный зарубежный певец Dan Balan.
Подписчики похвалили внешний вид Осадчей и отметили, что очень ждут старта шоу.
Кстати, певица Джамала также оставила комментарий, пожелав всем причастным хорошего сезона. Ранее артистка также выступала в качестве тренера на проекте.
"Хорошего сезона вам!! талантливых участников", - написала Джамала.
Ей вторят и другие пользователи сети.
"Вдалого початку";
"Когда ждать по телевизору?";
"Урааа, Катя Вам не холодно в таком наряде?";
"Невероятно красивая";
"Катя, молодеешь от передачи к передаче!!!";
"Лёгкого и приятного общения с коллегами, судьями", - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее стало известно, что тренерами нового сезона Голосу країни станут шоумен Потап и певица Тина Кароль, а также мультиартист MONATIK. Тренеры передавали друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу, тем самым давая подсказки, кто может стать следующим.
"Это великолепный проект, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет. Именно поэтому он мне и нравится. Я буду ждать своих людей. Людей, которые смогут зацепить меня своим талантом и пением", - отметил MONATIK, который впервые сядет в тренерское кресло "взрослого" Голосу країни.
Кстати, Катя Осадчая показала, как отдыхает в Стамбуле с Лесей Никитюк.
Лав-стори Кати Осадчей и Юрия Горбунова (видео РБК-Украина)