Голос країни 9: четвертым тренером стал известный зарубежный исполнитель

Фото: Дан Балан (instagram.com/danbalan)

Этой осенью артист дал масштабное шоу в Киеве

Создатели вокального проета Голос країни наконец рассекретили имя четвертого звездного тренера девятого сезона - и тут многих поклонников ждал сюрприз. Ведь судейское кресло займет популярный зарубежный певец Dan Balan.

Исполнитель из Молдовы за свою карьеру успел выпустить мультиплатиновый диск, поработать с музыкантами из Massive Attak и Верой Брежневой, стать соавтором песни "Live your Life" в исполнении Рианны и рэпера T.I., а также получить номинацию на премию Grammy в 2009 году.

Dan Balan принял музыкальную эстафету в новом промо-ролике MONATIK, который, готовясь к борьбе за голос, изучал своего соперника, танцуя и напевая новую популярную композицию артиста "Numa Numa".

Фото: Dan Balan (пресс-служба 1+1)

Главный продюсер проекта Голос країни Владимир Завадюк рассказал о решении об участии Dana в проекте и новом сезоне шоу.

"В этом году Голос країни пройдет под главной темой "Зірки серед нас". Мы ожидаем, что новый сезон откроет нам новые имена и новых звезд. Конечно, это невозможно без обновленной тренерской панели, которая в этом году удивит телезрителей своим составом. Впервые за всю историю проекта, к украинским тренерам присоединилась звезда мирового уровня Dan Balan, который известен не только как исполнитель, но и как композитор. Поэтому Dan Balan планирует найти на проекте не просто талантливый голос, а человека, которому он напишет суперхит и который сможет выполнить его как можно лучше. Мы ждем от него новых решений и ярких эмоций", - рассказал Владимир.

Фото: Дан Балан (instagram.com/danbalan)

Отметим, что 1 ноября во Дворце Спорта в Киеве состоялось красочное шоу звезды мирового масштаба, автора хита Numa Numa song ( "Dragostea Din Tei") Dan Balan, так что многие украинцы уже имели шанс вживую насладиться выступлением нового звездного тренера.

Напомним, ранее стало известно, что тренерами нового сезона Голосу країни станут шоумен Потап и певица Тина Кароль, а также мультиартист MONATIK. Тренеры передавали друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу, тем самым давая подсказки, кто может стать следующим.

"Это великолепный проект, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет. Именно поэтому он мне и нравится. Я буду ждать своих людей. Людей, которые смогут зацепить меня своим талантом и пением", - отметил MONATIK, который впервые сядет в тренерское кресло "взрослого" Голосу країни.

Видео: РБК-Украина